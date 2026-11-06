Нацпроект "Семья": Самарская областная библиотека для молодежи приобрела новое оборудование

Молодежный фестиваль инклюзивного творчества «Мы талантливы!» был признан лучшей практикой среди библиотек в рамках национального проекта «Семья» в тематическом направлении «Социально значимые и инклюзивные проекты». Победа позволила привлечь федеральные средства на покупку оборудования.

Поводом и источником вдохновения для реализации практики стало желание коллектива библиотеки создать инклюзивное пространство для всех категорий посетителей (в том числе, с ограниченными возможностями здоровья) и помочь молодежи с инвалидностью и без нее раскрыть свой творческий потенциал.

Для проведения мероприятий по подготовке фестиваля и проведению самого фестиваля, было запланировано создание инклюзивного, современного и комфортного пространства для всех участников.

Благодаря нацпроекту было приобретено современное выставочное оборудование, позволяющее экспонировать картины в различных графических и живописных техниках, а также изделия из дерева, керамики, текстиля, созданные участниками фестиваля.

По индивидуальному эскизу были изготовлены комплекты конструкций для размещения тематических книжных выставок и для организации инклюзивного пространства для проведения творческих занятий, а также приобретены мобильные столы и стулья.

Кульминационный этап фестиваля – масштабная встреча «Мы талантливы!», где участники, прошедшие конкурсный отбор, представляют итоги своей работы в формате гала-концерта и интерактивных творческих площадок. Для подготовки и технического сопровождения итогового мероприятия практики «Молодежный фестиваль инклюзивного творчества «Мы талантливы!» были приобретены микшерный пульт, акустическая система, ноутбук, колонки, фотоаппарат с объективом, телевизор со стойкой, интерактивный дисплей, проектор, видеокамера и принтер.

Практика «Молодежный фестиваль инклюзивного творчества «Мы талантливы!» реализуется в Самарской областной библиотеке для молодежи уже более 10 лет.

С 2021 года фестиваль стал главным итоговым событием года в деятельности Инклюзивной творческой лаборатории Самарской области.

Фото: минкульт СО