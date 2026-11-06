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Всероссийский конкурс музыкантов-исполнителей «Орфей» состоится 28-29 ноября 2026 года в Тольятти.
Всероссийский конкурс музыкантов-исполнителей «Орфей» состоится в Тольятти
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Всероссийский конкурс музыкантов-исполнителей «Орфей» состоится в Тольятти

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Всероссийский конкурс музыкантов-исполнителей «Орфей» состоится 28-29 ноября 2026 года в Тольятти.

Кафедра исполнительского искусства и музыкального образования (консерватория) Поволжской Академии образовании и искусств им. Святителя Алексия Московского совместно с Департаментом культуры г.о. Тольятти при поддержке Министерства культуры Самарской области проводит 10-й Всероссийский конкурс музыкантов-исполнителей «Орфей», который состоится 28-29 ноября 2026 года в учебном корпусе по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4а.

Конкурс проводится очно и дистанционно по следующим номинациям:
- солист;
- ансамбль;
- концертмейстер;
- оркестр (только дистанционно).
В конкурсе могут принимать участие солисты – исполнители на любых музыкальных инструментах и вокалисты, а также различные ансамбли (не более 7 человек и оркестры (только дистанционно).

Конкурс проводится по 6-ти возрастным группам от детей дошкольного возраста и до учащихся, студентов и преподавателей музыкальных школ, школ искусств, средних профессиональных и высших учебных заведений.

Все участники исполняют по два разнохарактерных произведения.
Более подробная информация – по телефонам: 8(8482) 74-03-23, 8 909 363 23 01 и по электронной почте: prasolovevden@gmail.com

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Тольятти

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