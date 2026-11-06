В Сергиевском районе  столкнулись три автомобиля Citroen, LADA Largus и газель

Специалисты пожарно-спасательной части № 109 пожарно-спасательного отряда № 40 работали на ликвидации последствий ДТП.

Сегодня, 6 ноября, в 10 часов 44 минуты в пожарно-спасательный отряд № 40 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» по системе-112 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1100 км трассы М-5.

На место вызова был направлен автомобиль первой помощи 109-й Части 40-го Отряда, а также бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции. По прибытии было установлено, что произошло столкновение трех автомобилей: легковых Citroen, LADA Largus и ГАЗЕЛи. В дорожно-транспортном происшествии пострадали два пассажира LADA Largus, которые были госпитализированы в Сергиевскую центральную районную больницу. Специалисты проводили аварийно-спасательные работы: отключение систем электропитания автомобилей, стабилизацию транспортных средств, сбор информации.

Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»