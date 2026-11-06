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Высокие технологии станут главной темой форума «Сделано в России»

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Ключевой темой международного экспортного форума «Сделано в России» станет технологический экспорт, высокие технологии и современные решения.

Ключевой темой международного экспортного форума «Сделано в России» станет технологический экспорт, высокие технологии и современные решения. Именно высокотехнологичный трек будет определять содержание деловой программы: от продвижения российских разработок на зарубежные рынки до международной кооперации в сфере инноваций. Организатор форума – Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ). Мероприятие состоится в Национальном центре «Россия» в Москве 16 ноября. Регистрация уже открыта по ссылке https://madeinrussia.com/forum/.

Программа форума 2026 года будет сосредоточена на приоритетных направлениях внешнеэкономической деятельности. Центральное место займут вопросы технологического экспорта и продвижения высоких технологий. Участники обсудят, как российские компании могут масштабировать поставки наукоемкой продукции, интегрироваться в международные цепочки создания стоимости и находить партнеров для совместных инновационных проектов. Отдельно будут рассмотрены влияние геополитических изменений на международную торговлю, эволюция глобальных цепочек поставок и механизмы развития экспортного потенциала малого и среднего бизнеса. В фокусе мероприятия также окажутся финансирование внешнеэкономической деятельности и внедрение современных цифровых решений.

Важной частью форума вновь станут прямые деловые встречи между российскими экспортерами и зарубежными партнерами. В форуме 2026 года примут участие представители федеральных и региональных органов власти, бизнес-сообщества, банков, центров поддержки экспорта, отраслевых ассоциаций и объединений, а также иностранные делегации, финансовые институты, торгово-логистические компании и ведущие отраслевые экспортеры. Форум станет площадкой для активного диалога и обмена опытом между всеми заинтересованными сторонами, подтвердив репутацию главного события года для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес, выйти на экспорт и найти надежных партнеров.

В рамках форума РЭЦ организует в Национальном центре выставку «Сделано в России» (Made in Russia), где будут продемонстрированы лучшие технологические решения из российских регионов. Важной составляющей станет интерактивная зона с передовыми разработками отечественных экспортеров. Она покажет достижения российских технологических компаний. На выставке представят решения в ключевых областях жизни человека и экономики страны: медицине, робототехнике, промышленности и ИТ. Так, высокотехнологичная повестка форума будет раскрыта не только в дискуссиях, но и в конкретных продуктах и проектах, готовых к выходу на международные рынки.

В прошлом году в форуме приняли участие представители более 100 стран. На 18 мультиформатных мероприятиях выступили 140 ведущих спикеров, включая Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Общее число деловых B2B-встреч превысило 500. Онлайн-трансляции форума набрали более 6,3 миллиона просмотров.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на цифровой платформе «Мой экспорт» («Госуслуги ВЭД»). На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы «Сделано в России». В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта РЭЦ.

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