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На склоне площади Славы покажут уникальные кадры, которые студия кинохроники снимала 7 ноября 1941 года

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85 лет назад объективы камер были направлены не только на парад на Красной площади. В Воронеже и в Куйбышеве тоже прошли военные парады.

85 лет назад объективы камер были направлены не только на парад на Красной площади. В Воронеже и в Куйбышеве тоже прошли военные парады.
Самарская студия кинохроники к началу Великой Отечественной войны уже имела 14 летний опыт работы, и к октябрю 1941 года стала главным кинематографическим центром страны. 
В Самару, тогда Куйбышев, стекались боевые репортажи со всех фронтов, студия выпускала «Союзкиножурнал», «СССР на экране». К 1945 году студия стала символом кинолетописи Победы.
Самарская кинохроника - это пример того, как можно меняться и развиваться, сохраняя традиции многих показателей кинодокументалистов. 
К ноябрю 1941 года Куйбышев стал запасной столицей СССР. Сюда были эвакуированы послы 22 стран и правительство. Именно здесь, на площади Куйбышева, операторам кинохроники предстояло запечатлеть событие, которое по своей мощи должно было не уступать московскому. 
Съемки парада в Куйбышеве имели свою специфику. Если на Красной площади И.В. Сталин акцентировал внимание на всенародном ополчении, то в Куйбышеве парад носил характер демонстрации союзнического единства и военной мощи. 
На трибунах стояли дипломаты США, Великобритании и других стран. Операторы должны были зафиксировать их присутствие, чтобы показать миру: союзники рядом, несмотря на то, что Москва в осаде. 
Съемочные группы работали в условиях жесточайшей секретности и спешки. Главная сложность заключалась в том, что для съемок использовалась множественная точка установки камер. Операторы располагались на крышах зданий, окружающих площадь, чтобы охватить панораму. Это создавало риски: пленка была дефицитом, а дубли — невозможны. Каждый метр отснятого материала был на вес золота. 
Особый акцент делался на технике. По площади проходили танки и артиллерия, но главным событием стала авиация. Съемка воздушного парада требовала синхронизации наземных камер и операторов, находившихся в воздухе. Именно эти кадры студии позже вошли в знаменитый фильм «Разгром немецких войск под Москвой», получивший «Оскар», хотя многие зрители даже не подозревали, что часть обороны столицы была снята в Куйбышеве. 
Съемки 1941 года в Куйбышеве — это пример монтажного кино. Операторы знали, что их материал не покажут сразу. Пленку нужно проявить, смонтировать и доставить в другие города для выпуска на экраны. В условиях военного времени киножурналы студии были главным средством информации. 
Съемка парада в Куйбышеве стала кинодокументом. В кадр попадали лица рабочих, которые шли в колоннах, лица военных. Операторы намеренно брали крупные планы, чтобы показать решимость. Снимали и дипломатов: их присутствие на трибуне было сигналом для западной прессы, что СССР сражается и получает поддержку. 
Известны имена всех операторов Самарской (Куйбышевской) студии кинохроники, снимавших тот парад. Многие из них были отозваны с передовой. Их работа в Куйбышеве 7 ноября 1941 года была не просто съемкой. Это был акт фиксации истории. Эти кадры стали свидетельством того, что страна и ее руководство продолжают жить и бороться. 
Сегодня, спустя 85 лет - это не просто видео, это застывшее напряжение момента, когда кинохроника была единственным окном в мир, через которое страна показывала: «Мы здесь. Мы стоим. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»

Теги: Самара

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