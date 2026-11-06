Специалисты «Россети Волга» устраняют последствия непогоды в Самарской области. Энергетики восстановили электроснабжение более 80 % ранее обесточенных потребителей после стихии.

В настоящее время работы ведутся на отдельных линиях электропередачи 6-10 кВ, а также отрабатываются индивидуальные заявки потребителей в сети 0,4 кВ.

В технических мероприятиях задействованы 22 бригады «Россети Волга»: 87 специалистов, 25 единиц спецтехники. На помощь коллегам направлены бригады из филиала «Чувашэнерго», ранее уже прибыли энергетики из «Оренбургэнерго» и «Саратовские распределительные сети».

Локальные технологические нарушения на энергообъектах региона возникли из-за порывистого ветра и снегопада, вызвавшего налипание снега на деревьях и линиях электропередачи. Это привело к схлестам и обрывам проводов, повреждению изоляции.

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно в единый контакт-центр по номеру 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220).

Фото: «Самарские распределительные сети»