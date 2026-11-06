В Самаре завершился запуск отопительного сезона

В Самаре завершилась процедура запуска отопительного сезона. По состоянию на 5 ноября все социальные учреждения подключены к теплоносителю, городские соцучреждения завершили выравнивание температурного режима.



«Вместе с профильными ресурсоснабжающими организациями, службами и главами районов подвели итоги пуска тепла в Самаре. В социальных учреждениях города пусконаладка выполнена в срок. На этой неделе завершается настройка теплоузла в театре «Камерная сцена». Все необходимые работы проведут в ближайшие дни, чтобы зрителям и артистам было комфортно. Управляющие компании и ТСЖ также полностью обеспечили многоквартирные дома теплом», – сказал глава города Самара Иван Носков.



ГЖИ Самарской области подготовит аналитический отчет по работе УК и ТСЖ в период пуска тепла в областном центре. Отдельно глава Самары поручил отрегулировать в будущем сезоне работу ряда компаний, обслуживающих многоквартирные дома, в которых размещены детские соцучреждения.



«Важно, чтобы многоквартирные дома, где располагаются детские соцучреждения, имели возможность подключать отопление раньше, чем остальные. Это возможно, если в доме установлен общедомовой прибор учета», – отметил Иван Носков.



В рамках подготовки к отопительному сезону в этом году во всех соцучреждениях Самары прошли разного объема ремонты отопительной системы и инженерных коммуникаций. В 18 школах капитально отремонтировали систему отопления; в части учреждений заменены сопла элеваторов, радиаторы, приборы для измерения давления, температуры и учёта расхода тепловой энергии.



Как доложил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии – руководитель управления эксплуатации ЖКХ Алексей Старостин, специалисты общегородской «горячей линии» по вопросам теплоснабжения обработали более 1 300 обращений, в работе сейчас остаются 33 заявки. Они также находятся на контроле профильного департамента и глав районных администраций. Общегородская и районные «горячие линии» закончат функционировать 6 ноября. Однако в дальнейшем в случае бездействия управляющих компаний или ТСЖ жители по-прежнему могут обращаться в районные администрации и диспетчерскую профильного городского департамента: 8 (846) 266-54-54; 266-56-17 (круглосуточно). Все заявки остаются на контроле до полного исполнения.



«Горячая линия» запускается на период работ по подаче теплоносителя, он завершен. В настоящее время чаще обращаются с проблемами, которые относятся к ведению обслуживающих компаний. Например, отсутствие отопления по стоякам в домах, в отдельных комнатах. Это точечные обращения, которые оперативно должны отработать специалисты управляющих компаний и ТСЖ. В случае их бездействия вся информация направляется в ГЖИ Самарской области и прокуратуру города», – отметил Алексей Старостин.

Фото: пресс-служба администрации Самары