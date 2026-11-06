Я нашел ошибку
Главные новости:
6 ноября представители Федерации профсоюзов Самарской области по традиции запустили в рейс празднично оформленный трамвай с поздравлением жителей региона с Днём профсоюзов.
Сегодня в Самаре запустили праздничный трамвай с поздравлением жителей региона с Днём профсоюзов
В Самаре завершилась процедура запуска отопительного сезона. По состоянию на 5 ноября все социальные учреждения подключены к теплоносителю, городские соцучреждения завершили выравнивание температурного режима.   
В Самаре завершился запуск отопительного сезона
В рамках Месячника безопасности на водных объектах инспекторы ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам) проводят беседы с учащимися школ.
Инспекторы ГИМС СО напомнили школьникам правила поведения у водоемов
В пятницу, 6 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел учредительное собрание Попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества.
Вячеслав Федорищев возглавил Попечительский совет регионального отделения Российского военно-исторического общества
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии мемориальной доски с бюстом руководителю советской разведки Евгению Питовранову.
В Самаре открыли мемориальную доску с бюстом руководителю советской разведки Евгению Питовранову
Энергетики «Россети Волга» восстановили электроснабжение более 80 % ранее обесточенных из-за непогоды потребителей.
Специалисты «Россети Волга» устраняют последствия непогоды в Самарской области
Температура воздуха 7 ноября в Самаре ночью +1, -1°С, днем +1, +3°С. Местами гололедица.
7 ноября в регионе мокрый снег, гололед, до +4°С
6 ноября в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1100 км трассы М-5.
В Сергиевском районе  столкнулись три автомобиля Citroen, LADA Largus и газель
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.79
0.12
EUR 92.16
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
7 ноября День рождения Исторического парка «Россия - моя история» отметят в Самаре
В День народного единства губернатор Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона
В  Музее имени Алабина открывается новая выставка «Путь к новому» 
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре завершился запуск отопительного сезона

129
В Самаре завершилась процедура запуска отопительного сезона. По состоянию на 5 ноября все социальные учреждения подключены к теплоносителю, городские соцучреждения завершили выравнивание температурного режима.   

В Самаре завершилась процедура запуска отопительного сезона. По состоянию на 5 ноября все социальные учреждения подключены к теплоносителю, городские соцучреждения завершили выравнивание температурного режима.   
 
«Вместе с профильными ресурсоснабжающими организациями, службами и главами районов подвели итоги пуска тепла в Самаре. В социальных учреждениях города пусконаладка выполнена в срок. На этой неделе завершается настройка теплоузла в театре «Камерная сцена». Все необходимые работы проведут в ближайшие дни, чтобы зрителям и артистам было комфортно. Управляющие компании и ТСЖ также полностью обеспечили многоквартирные дома теплом», – сказал глава города Самара Иван Носков.
 
ГЖИ Самарской области подготовит аналитический отчет по работе УК и ТСЖ в период пуска тепла в областном центре. Отдельно глава Самары поручил отрегулировать в будущем сезоне работу ряда компаний, обслуживающих многоквартирные дома, в которых размещены детские соцучреждения.
 
«Важно, чтобы многоквартирные дома, где располагаются детские соцучреждения, имели возможность подключать отопление раньше, чем остальные. Это возможно, если в доме установлен общедомовой прибор учета», – отметил Иван Носков.
 
В рамках подготовки к отопительному сезону в этом году во всех соцучреждениях Самары прошли разного объема ремонты отопительной системы и инженерных коммуникаций. В 18 школах капитально отремонтировали систему отопления; в части учреждений заменены сопла элеваторов, радиаторы, приборы для измерения давления, температуры и учёта расхода тепловой энергии.
 
Как доложил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии – руководитель управления эксплуатации ЖКХ Алексей Старостин, специалисты общегородской «горячей линии» по вопросам теплоснабжения обработали более 1 300 обращений, в работе сейчас остаются 33 заявки. Они также находятся на контроле профильного департамента и глав районных администраций. Общегородская и районные «горячие линии» закончат функционировать 6 ноября. Однако в дальнейшем в случае бездействия управляющих компаний или ТСЖ жители по-прежнему могут обращаться в районные администрации и диспетчерскую профильного городского департамента: 8 (846) 266-54-54; 266-56-17 (круглосуточно). Все заявки остаются на контроле до полного исполнения.
 
«Горячая линия» запускается на период работ по подаче теплоносителя, он завершен. В настоящее время чаще обращаются с проблемами, которые относятся к ведению обслуживающих компаний. Например, отсутствие отопления по стоякам в домах, в отдельных комнатах. Это точечные обращения, которые оперативно должны отработать специалисты управляющих компаний и ТСЖ. В случае их бездействия вся информация направляется в ГЖИ Самарской области и прокуратуру города», – отметил Алексей Старостин.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
6 ноября представители Федерации профсоюзов Самарской области по традиции запустили в рейс празднично оформленный трамвай с поздравлением жителей региона с Днём профсоюзов.
06 ноября 2026, 21:24
Сегодня в Самаре запустили праздничный трамвай с поздравлением жителей региона с Днём профсоюзов
6 ноября представители Федерации профсоюзов Самарской области по традиции запустили в рейс празднично оформленный трамвай с поздравлением жителей региона с... Общество
13
В рамках Месячника безопасности на водных объектах инспекторы ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам) проводят беседы с учащимися школ.
06 ноября 2026, 20:54
Инспекторы ГИМС СО напомнили школьникам правила поведения у водоемов
В рамках Месячника безопасности на водных объектах инспекторы ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам) проводят беседы с учащимися школ. Общество
77
В пятницу, 6 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел учредительное собрание Попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества.
06 ноября 2026, 20:37
Вячеслав Федорищев возглавил Попечительский совет регионального отделения Российского военно-исторического общества
В пятницу, 6 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел учредительное собрание Попечительского совета регионального отделения Российского... Политика
143

  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В пятницу, 6 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел учредительное собрание Попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества.
6 ноября 2026  20:37
Вячеслав Федорищев возглавил Попечительский совет регионального отделения Российского военно-исторического общества
136
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии мемориальной доски с бюстом руководителю советской разведки Евгению Питовранову.
6 ноября 2026  20:19
В Самаре открыли мемориальную доску с бюстом руководителю советской разведки Евгению Питовранову
176
В Самарской области изучат запросы молодёжи для создания более комфортных общественных пространств
6 ноября 2026  13:19
В Самарской области изучат запросы молодёжи для создания более комфортных общественных пространств
274
На железнодорожном вокзале Самары встретили «Миллиардного пассажира»
6 ноября 2026  11:00
На железнодорожном вокзале Самары встретили «Миллиардного пассажира»
319
Дорожные службы Самарской области продолжают устранять последствия снегопада, начавшегося в регионе 5 ноября
6 ноября 2026  10:05
Дорожные службы Самарской области продолжают устранять последствия снегопада, начавшегося в регионе 5 ноября
316
Весь список