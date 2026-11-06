Сегодня в Самаре запустили праздничный трамвай с поздравлением жителей региона с Днём профсоюзов

6 ноября представители Федерации профсоюзов Самарской области по традиции запустили в рейс празднично оформленный трамвай с поздравлением жителей региона с Днём профсоюзов, который в Самарской области отметят 12 ноября!

"За оказанную поддержку выражаем благодарность Петрову Дмитрию Александровичу, директору МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» и Жукову Сергею Михайловичу, председателю Самарской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения", - подчеркнули в Федерации профсоюзов Самарской области .

Фото: Федерация профсоюзов Самарской области