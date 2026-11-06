Я нашел ошибку
Главные новости:
В ВДЦ «Орленок» прошли финальные состязания конкурса для учеников 8–10 классов. Самарскую область на «Большой перемене» представили 19 школьников.
Школьники региона - в числе победителей и призеров «Большой перемены»
6 ноября представители Федерации профсоюзов Самарской области по традиции запустили в рейс празднично оформленный трамвай с поздравлением жителей региона с Днём профсоюзов.
Сегодня в Самаре запустили праздничный трамвай с поздравлением жителей региона с Днём профсоюзов
В Самаре завершилась процедура запуска отопительного сезона. По состоянию на 5 ноября все социальные учреждения подключены к теплоносителю, городские соцучреждения завершили выравнивание температурного режима.   
В Самаре завершился запуск отопительного сезона
В рамках Месячника безопасности на водных объектах инспекторы ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам) проводят беседы с учащимися школ.
Инспекторы ГИМС СО напомнили школьникам правила поведения у водоемов
В пятницу, 6 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел учредительное собрание Попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества.
Вячеслав Федорищев возглавил Попечительский совет регионального отделения Российского военно-исторического общества
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии мемориальной доски с бюстом руководителю советской разведки Евгению Питовранову.
В Самаре открыли мемориальную доску с бюстом руководителю советской разведки Евгению Питовранову
Энергетики «Россети Волга» восстановили электроснабжение более 80 % ранее обесточенных из-за непогоды потребителей.
Специалисты «Россети Волга» устраняют последствия непогоды в Самарской области
Температура воздуха 7 ноября в Самаре ночью +1, -1°С, днем +1, +3°С. Местами гололедица.
7 ноября в регионе мокрый снег, гололед, до +4°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.14
0.35
EUR 92.19
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
7 ноября День рождения Исторического парка «Россия - моя история» отметят в Самаре
В День народного единства губернатор Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона
В  Музее имени Алабина открывается новая выставка «Путь к новому» 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Школьники региона - в числе победителей и призеров «Большой перемены»

236
В ВДЦ «Орленок» прошли финальные состязания конкурса для учеников 8–10 классов. Самарскую область на «Большой перемене» представили 19 школьников.

В ВДЦ «Орленок» прошли финальные состязания конкурса для учеников 8–10 классов. Самарскую область на «Большой перемене» представили 19 школьников.

Ребята решали практические кейсы от крупнейших компаний страны - «Росатома», РЖД, VK, Сбербанка, МВД и других. Это позволило участникам погрузиться в будущие профессии и попробовать себя в разных сферах. Помимо индивидуальных испытаний школьники работали в командах.

 По итогам в число победителей вошел воспитанник Самарского дворца детского и юношеского творчества Егор Пользовский.

Лауреатами 2 степени стали 10 наших ребят. Еще 8 школьников региона стали лауреатами 3 степени.

Также подведены итоги конкурса образовательных организаций. Свои инициативы представили 2 учреждения нашего региона. В результате самарский лицей № 1 «Спутник» стал победителем и вошёл в топ-20 школ «Большой перемены».

 

Фото:   Министерство образования Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
6 ноября представители Федерации профсоюзов Самарской области по традиции запустили в рейс празднично оформленный трамвай с поздравлением жителей региона с Днём профсоюзов.
06 ноября 2026, 21:24
Сегодня в Самаре запустили праздничный трамвай с поздравлением жителей региона с Днём профсоюзов
6 ноября представители Федерации профсоюзов Самарской области по традиции запустили в рейс празднично оформленный трамвай с поздравлением жителей региона с... Общество
248
В Самаре завершилась процедура запуска отопительного сезона. По состоянию на 5 ноября все социальные учреждения подключены к теплоносителю, городские соцучреждения завершили выравнивание температурного режима.   
06 ноября 2026, 21:05
В Самаре завершился запуск отопительного сезона
В Самаре завершилась процедура запуска отопительного сезона. По состоянию на 5 ноября все социальные учреждения подключены к теплоносителю, городские... ЖКХ
255
В рамках Месячника безопасности на водных объектах инспекторы ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам) проводят беседы с учащимися школ.
06 ноября 2026, 20:54
Инспекторы ГИМС СО напомнили школьникам правила поведения у водоемов
В рамках Месячника безопасности на водных объектах инспекторы ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам) проводят беседы с учащимися школ. Общество
231
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В пятницу, 6 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел учредительное собрание Попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества.
6 ноября 2026  20:37
Вячеслав Федорищев возглавил Попечительский совет регионального отделения Российского военно-исторического общества
271
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии мемориальной доски с бюстом руководителю советской разведки Евгению Питовранову.
6 ноября 2026  20:19
В Самаре открыли мемориальную доску с бюстом руководителю советской разведки Евгению Питовранову
313
В Самарской области изучат запросы молодёжи для создания более комфортных общественных пространств
6 ноября 2026  13:19
В Самарской области изучат запросы молодёжи для создания более комфортных общественных пространств
314
На железнодорожном вокзале Самары встретили «Миллиардного пассажира»
6 ноября 2026  11:00
На железнодорожном вокзале Самары встретили «Миллиардного пассажира»
355
Дорожные службы Самарской области продолжают устранять последствия снегопада, начавшегося в регионе 5 ноября
6 ноября 2026  10:05
Дорожные службы Самарской области продолжают устранять последствия снегопада, начавшегося в регионе 5 ноября
359
Весь список