Школьники региона - в числе победителей и призеров «Большой перемены»

В ВДЦ «Орленок» прошли финальные состязания конкурса для учеников 8–10 классов. Самарскую область на «Большой перемене» представили 19 школьников.



Ребята решали практические кейсы от крупнейших компаний страны - «Росатома», РЖД, VK, Сбербанка, МВД и других. Это позволило участникам погрузиться в будущие профессии и попробовать себя в разных сферах. Помимо индивидуальных испытаний школьники работали в командах.



По итогам в число победителей вошел воспитанник Самарского дворца детского и юношеского творчества Егор Пользовский.



Лауреатами 2 степени стали 10 наших ребят. Еще 8 школьников региона стали лауреатами 3 степени.



Также подведены итоги конкурса образовательных организаций. Свои инициативы представили 2 учреждения нашего региона. В результате самарский лицей № 1 «Спутник» стал победителем и вошёл в топ-20 школ «Большой перемены».

Фото: Министерство образования Самарской области