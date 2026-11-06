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Инспекторы ГИМС СО напомнили школьникам правила поведения у водоемов

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В рамках Месячника безопасности на водных объектах инспекторы ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам) проводят беседы с учащимися школ.

Приближение календарной зимы означает, что водоемы региона скоро начнут покрываться льдом. Неокрепший лед может стать причиной серьезных происшествий на водных объектах.

Сотрудники регионального МЧС активно проводят профилактическую работу, чтобы предотвратить несчастные случаи. В рамках Месячника безопасности на водных объектах инспекторы ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам) проводят беседы с учащимися школ.

Они рассказывают детям об опасностях первого льда и предостерегают от выхода на него. Специалисты подчеркивают, что хрупкий лед – не место для игр, и раздают школьникам памятки безопасности.

Инспекторы ГИМС напоминают: чаще всего жертвами происшествий на воде становятся дети и рыбаки.

Родители, уделите особое внимание безопасности своих детей. Заранее проведите с ними разъяснительные беседы об опасности игр на льду и помните, что даже провал под лед в неглубоком водоеме может иметь трагические последствия для ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

 

Теги: МЧС Самара

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