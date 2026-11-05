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Сотрудники МЧС региона поддержали донорскую акцию

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Более 50 сотрудников, в том числе руководство ГУ МЧС СО, пополнили банк крови на несколько десятков литров.

Более 50 сотрудников, в том числе руководство ГУ МЧС СО, пополнили банк крови на несколько десятков литров.

Особенно трогательно, что некоторые сотрудники специально приехали из отпусков — чтобы успеть стать донорами и внести свой вклад в спасение жизней.

Спасатели не первый год поддерживают такие акции: специфика их работы даёт понять, как важна каждая минута и каждая капля крови — особенно когда речь идёт о пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Компоненты донорской крови крайне необходимы в детских больницах, родильных домах и хирургических стационарах.

Эта акция — ещё одно свидетельство того, что для сотрудников МЧС России помогать людям — не просто служебная обязанность, а настоящее призвание и дело сердца, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Теги: МЧС Самара

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