100 школьников отправились в однодневное путешествие по культурным и историческим местам Самарской области4 ноября

4 ноября в Самарской области состоялась однодневная туристическая поездка в рамках мероприятий ко Дню народного единства программы «Больше, чем путешествие» национального проекта «Молодёжь и дети». Участниками маршрута стали 100 школьников, которые вместе с советниками директоров по воспитанию познакомились с историей, культурой и традициями родного края.

В Самарской области путешествие прошло по маршруту «Наследие времён: вместе сквозь века». Программа объединила экскурсии по историческим местам Самары, знакомство с народными традициями и развлечениями. Первой точкой маршрута стал этнографический музей «Горница», где для школьников подготовили образовательную программу «Забытые игры и забавы» Затем участники отправились на автобусно-пешеходную экскурсию по исторической части города. Они прогулялись по самарскому Арбату, побывали на площади Куйбышева и познакомились с архитектурными и культурными достопримечательностями областной столицы.

Особое место в программе заняло посещение этнопарка «Дружбы народов». Здесь школьники приняли участие в театрализованном квесте и мастер-классе по росписи имбирных пряников. Экскурсия позволила ребятам узнать больше о традициях и особенностях быта разных народов России. Завершилась познавательная часть путешествия экскурсией в Самарский историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина, где участники посетили этнографическую экспозицию.

«Больше всего нам понравилось посещение этнопарка. Мы узнали, как жили разные народы и чем отличался их быт. В нашей группе были представители чувашского, мордовского, русского, еврейского и башкирского народов, и все вместе мы сыграли в знакомую с детства игру «Ручеёк». Мы ещё раз убедились, что сила России — в дружбе народов. Особенно запомнились рассказы о традициях и обычаях: например, о том, что войлок, из которого делают юрты, может не пропускать воду до четырёх дней, и о необычных старинных обычаях разных народов», — поделилась Арина Вострикова, ученица Лицея «Технический» г.о. Самара.

Важной частью поездки стало знакомство с многообразием культур и традиций, которые составляют наследие Самарской области. Такой формат помогает школьникам не только узнавать историю родного края, но и видеть, как разные традиции и культуры становятся частью общего наследия региона и страны.

Фото: Министерство молодёжной политики Самарской области