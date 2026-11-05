«Ночь искусств в САТОБ

4 ноября на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» состоялась уникальная концертная программа «Пульс времени». 12+

Михаил Топалиди, художественный руководитель ансамбля современной музыки, ассистент главного дирижёра театра, отмечает, что изначально идея концерта заключалась в том, чтобы соединить, казалось бы, несоединимые вещи – ударные инструменты и голос.

Это два древнейших направления музыкального искусства, которые авторам хотелось объединить в одной программе. В современной академической музыке они, как правило, редко встречаются вместе, особенно в сольном исполнении. Создателям концерта удалось найти редкие произведения современных композиторов, которые экспериментируют с таким сочетанием и объединяют его в одно целое.

В последнее время группа ударных инструментов театра значительно расширилась. К концерту присоединились стажёры, для которых это выступление стало дебютом в таком формате. Коллектив постепенно увеличивает не только число исполнителей, но и свой инструментарий, что позволяет осваивать новые произведения и создавать разнообразные концертные программы.

«Ночь искусств» своими голосами украсили солистки оперы Шостакович Опера Балет сопрано Мария Курьянова и меццо-сопрано Светлана Каширина, а Вероника Землякова, ведущая солистка балета, заслуженная артистка Самарской области, в танце передала тонкие оттенки музыкального настроения.

Ансамбль современной музыки Шостакович Опера Балет: Михаил Топалиди (ударные), Роман Балашов (ударные), Светлана Наквасина (ударные), Сергей Астафьев (скрипка), Ирина Галкина (скрипка), Ева Глушко (скрипка), Дмитрий Денисов (скрипка), Елена Харькова (скрипка), Татьяна Эйрих (скрипка), Максим Шумель (альт), Константин Волков (альт), Алёна Корнилова (виолончель), Владимир Цой (виолончель), Елизавета Алексеева (контрабас), Сергей Чеботаренко (труба), Юлия Ставцова (фортепиано).

Фото: Анна Рубакова