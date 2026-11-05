Самарская библиотека для слепых 7 ноября приглашает на мероприятие, посвящённое годовщине исторического парада 1941 года в Куйбышеве

Самарская областная библиотека для слепых 7 ноября в 12:00 приглашает на мероприятие, посвящённое одной из самых героических страниц истории нашего края. (12+)



В годовщину исторического парада 1941 года в Куйбышеве — запасной столице СССР — участникам встречи предлагается совершить путешествие во времени. Участники военно-исторического клуба «Линия фронта» проведут лекцию, рассказывающую о том, как в суровый военный год на площади имени В. В. Куйбышева прошёл грандиозный смотр войск, уходящих прямо на передовую.



Что ждёт вас на встрече:

Живая история: вы узнаете, какое значение имел парад для поднятия боевого духа всей страны и почему именно Куйбышев стал центром этого события.

Тактика прошлого: у вас будет редкая возможность не только увидеть, но и прикоснуться к истории в прямом смысле слова. Экспозиция включает военную форму, образцы вооружения и предметы армейского быта времён Великой Отечественной войны. Все экспонаты специально подготовлены для тактильного обследования, что позволит незрячим гостям в полной мере ощутить атмосферу эпохи.

Живые свидетели: рассказчиками выступят участники военно-исторического клуба «Линия фронта», которые с исторической точностью воссоздают облик и быт солдат Красной Армии.



Мероприятие пройдёт 7 ноября в 12:00 по адресу: г. Самара, Ярмарочная, 49



Вход по предварительной записи: по телефону: 89608178122 Ольга.

Фото: минкульт СО