До 12 ноября 2026 года открыта Всероссийская «горячая линия» по вопросам цифровой маркировки товаров

Я нашел ошибку
Главные новости:
Днем 4 ноября поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на проспекте Металлургов в Самаре.
Непотушенная сигарета стала причиной смертельного пожара в Самаре
В четверг, 5 ноября, состоялось первое заседание Общественной палаты Самарской области седьмого состава.
Вячеслав Федорищев принял участие в первом заседании Общественной палаты Самарской области
В годовщину исторического парада 1941 года в Куйбышеве — запасной столице СССР — участникам встречи предлагается совершить путешествие во времени.
Самарская библиотека для слепых 7 ноября приглашает на мероприятие, посвящённое годовщине исторического парада 1941 года в Куйбышеве
4 ноября в Самарской области состоялась однодневная туристическая поездка в рамках мероприятий ко Дню народного единства программы «Больше, чем путешествие».
100 школьников отправились в однодневное путешествие по культурным и историческим местам Самарской области4 ноября
На вокзале Самары встретили «Миллиардного пассажира» российских пригородных поездов.
«Миллиардного пассажира»встретили на  железнодорожном вокзале Самары
В министерстве здравоохранения Самарской области прошло заседание коллегии на тему: «Вопросы межведомственного взаимодействия при оказании медицинской и социальной помощи гражданам».
Специалисты обсудили межведомственное взаимодействие при оказании медицинской и социальной помощи жителям региона
В Самаре состоялись межвузовские соревнования «Спартанские игры» - ежегодный фестиваль среди команд образовательных организаций высшего образования Самарской области.
Сборная СГСПУ - победитель «Спартанских игр»-2026
4 ноября на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» состоялась уникальная концертная программа «Пульс времени».
«Ночь искусств в САТОБ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.67
0.7
EUR 91.6
1.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
В День народного единства губернатор Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона
В  Музее имени Алабина открывается новая выставка «Путь к новому» 
Исторический парк «Россия — моя история» в Самаре готовится отметить свой девятый День рождения
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

До 12 ноября 2026 года открыта Всероссийская «горячая линия» по вопросам цифровой маркировки товаров

188
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области ответят на вопросы, касающиеся контроля за соблюдением требований к обязательной цифровой маркировке продукции. 

До 12 ноября 2026 года открыта Всероссийская «горячая линия» по вопросам цифровой маркировки товаров, приуроченная ко Всемирному дню качества, который в этом году отмечается 12 ноября. 

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области ответят на вопросы, касающиеся контроля за соблюдением требований к обязательной цифровой маркировке продукции. 

Покупатели и предприниматели могут задать вопросы по темам: 
• какие товары должны быть обязательно промаркированы; 
• есть ли исключения из этих правил; 
• как государство контролирует оборот продукции с маркировкой; 
• куда обращаться, если обнаружили товар без маркировки; 
• какие возможности предоставляет мобильное приложение для организации общественного контроля за соблюдением указанных требований. 

За консультацией обращаться по телефонам: 260-34-73 — Управление Роспотребнадзора по Самарской области; 260-38-08 — Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области». 

Обращаем ваше внимание, что «горячая линия» работает с 9:00 до 18:00 с понедельника по четверг и с 9:00 до 16:45 в пятницу, перерыв с 13:00 до 14:00.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В четверг, 5 ноября, состоялось первое заседание Общественной палаты Самарской области седьмого состава.
05 ноября 2026, 18:28
Вячеслав Федорищев принял участие в первом заседании Общественной палаты Самарской области
В четверг, 5 ноября, состоялось первое заседание Общественной палаты Самарской области седьмого состава. Политика
92
В годовщину исторического парада 1941 года в Куйбышеве — запасной столице СССР — участникам встречи предлагается совершить путешествие во времени.
05 ноября 2026, 18:18
Самарская библиотека для слепых 7 ноября приглашает на мероприятие, посвящённое годовщине исторического парада 1941 года в Куйбышеве
В годовщину исторического парада 1941 года в Куйбышеве — запасной столице СССР — участникам встречи предлагается совершить путешествие во времени. Общество
107
4 ноября в Самарской области состоялась однодневная туристическая поездка в рамках мероприятий ко Дню народного единства программы «Больше, чем путешествие».
05 ноября 2026, 17:59
100 школьников отправились в однодневное путешествие по культурным и историческим местам Самарской области4 ноября
4 ноября в Самарской области состоялась однодневная туристическая поездка в рамках мероприятий ко Дню народного единства программы «Больше, чем... Общество
136
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В четверг, 5 ноября, состоялось первое заседание Общественной палаты Самарской области седьмого состава.
5 ноября 2026  18:28
Вячеслав Федорищев принял участие в первом заседании Общественной палаты Самарской области
145
7 ноября в Самаре в центре ограничат движение
5 ноября 2026  12:09
7 ноября в Самаре в центре ограничат движение
329
Сегодня, 4 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню народного единства.
4 ноября 2026  17:35
В День народного единства губернатор Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона
650
В День народного единства мы обращаемся к тому, что нас объединяет, что скрепляет народы России, делает нас уникальной культурно-цивилизационной общностью. Э
4 ноября 2026  15:54
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем народного единства
582
Самарская делегация работает на форуме «Народы России»
3 ноября 2026  11:12
Самарская делегация работает на форуме «Народы России»
439
Весь список