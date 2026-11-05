До 12 ноября 2026 года открыта Всероссийская «горячая линия» по вопросам цифровой маркировки товаров, приуроченная ко Всемирному дню качества, который в этом году отмечается 12 ноября.



Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области ответят на вопросы, касающиеся контроля за соблюдением требований к обязательной цифровой маркировке продукции.



Покупатели и предприниматели могут задать вопросы по темам:

• какие товары должны быть обязательно промаркированы;

• есть ли исключения из этих правил;

• как государство контролирует оборот продукции с маркировкой;

• куда обращаться, если обнаружили товар без маркировки;

• какие возможности предоставляет мобильное приложение для организации общественного контроля за соблюдением указанных требований.



За консультацией обращаться по телефонам: 260-34-73 — Управление Роспотребнадзора по Самарской области; 260-38-08 — Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».



Обращаем ваше внимание, что «горячая линия» работает с 9:00 до 18:00 с понедельника по четверг и с 9:00 до 16:45 в пятницу, перерыв с 13:00 до 14:00.

Фото: пресс-служба администрации Самары