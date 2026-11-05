В Тольятти пройдут всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Дружбы»

На татами в «Лада-Арене» в дисциплинах «ката» и «кумитэ» будут соревноваться взрослые, юниоры и юноши от 12 лет и старше. Также в рамках турнира состоятся региональные соревнования для самых маленьких каратистов (от 6 лет).

Впервые в рамках «Кубка Дружбы» состоится фестиваль здорового образа жизни «Дружба Фест» (0+).

К участию приглашаются все жители региона.

14 ноября с 12:00 до 14:00 болельщиков ждут интерактивные площадки, автограф-сессии со звездами, «Игра в иитанов» на призы и подарки.

Сразу после фестиваля «Дружба Фест» состоится торжественное открытие всероссийских соревнований.

Турнир проходит при поддержке Правительства Самарской области. Проведение подобных мероприятий отвечает целям государственной программы «Спорт России».

Фото: минспорта СО