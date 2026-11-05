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В Исаклинском районе произошло столкновение трех автомобилей

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В Исаклинском районе 4 ноября  на 1 157 километре автодороги М-5 «Урал» произошло ДТП с участием трех автомобилей.

4 ноября в 18 часов 20 минут в пожарно-спасательную часть № 118 филиал регионального ГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение: на 1 157 километре автодороги М-5 «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие. К месту автоаварии оперативно выехал дежурный караул в количестве 3 человек личного состава на одной единице техники.

По прибытии на место было установлено, что произошло столкновение трех автомобилей; фуры DAF, Lada Granta и Газели.

К сожалению, в результате автоаварии пострадал человек. Специалисты провели аварийно-спасательные работы: стабилизацию транспортных средств, отключение аккумуляторных батарей, деблокирование пострадавшего. Также на месте работали бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

 

Фото:   ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

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