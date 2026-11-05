В Новокуйбышевске ушел из жизни врач-фтизиатр Андрей Бабичев

Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 61-м году жизни скончался заведующий диспансерным отделением №6 (Новокуйбышевск) Самарского областного клинического противотуберкулёзного диспансера им. Постникова Андрей Павлович Бабичев.



Свою жизнь Андрей Павлович посвятил помощи людям. Долгие годы Андрей Павлович руководил отделением Самарского областного тубдиспансера в Новокуйбышевске. Общий стаж работы - 33 года.



Андрей Павлович был не просто руководителем, но и добрым другом для своих коллег, внимательным и требовательным наставником для молодых сотрудников. Пациенты ценили в докторе его умение и стремление просто объяснить сложные процессы, для каждого он находил нужные слова, поддерживал в трудные моменты лечения.



Прощание состоится 6 ноября в 11:00 по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, 10. Ритуальный комплекс "Дом Ангела".

Фото: минздрав СО