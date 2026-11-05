На лекциях Общества «Знание» в регионе обсудили возможности и риски искусственного интеллекта

Я нашел ошибку
Главные новости:
Днем 4 ноября поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на проспекте Металлургов в Самаре.
Непотушенная сигарета стала причиной смертельного пожара в Самаре
В четверг, 5 ноября, состоялось первое заседание Общественной палаты Самарской области седьмого состава.
Вячеслав Федорищев принял участие в первом заседании Общественной палаты Самарской области
В годовщину исторического парада 1941 года в Куйбышеве — запасной столице СССР — участникам встречи предлагается совершить путешествие во времени.
Самарская библиотека для слепых 7 ноября приглашает на мероприятие, посвящённое годовщине исторического парада 1941 года в Куйбышеве
4 ноября в Самарской области состоялась однодневная туристическая поездка в рамках мероприятий ко Дню народного единства программы «Больше, чем путешествие».
100 школьников отправились в однодневное путешествие по культурным и историческим местам Самарской области4 ноября
На вокзале Самары встретили «Миллиардного пассажира» российских пригородных поездов.
«Миллиардного пассажира»встретили на  железнодорожном вокзале Самары
В министерстве здравоохранения Самарской области прошло заседание коллегии на тему: «Вопросы межведомственного взаимодействия при оказании медицинской и социальной помощи гражданам».
Специалисты обсудили межведомственное взаимодействие при оказании медицинской и социальной помощи жителям региона
В Самаре состоялись межвузовские соревнования «Спартанские игры» - ежегодный фестиваль среди команд образовательных организаций высшего образования Самарской области.
Сборная СГСПУ - победитель «Спартанских игр»-2026
4 ноября на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» состоялась уникальная концертная программа «Пульс времени».
«Ночь искусств в САТОБ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.67
0.7
EUR 91.6
1.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
В День народного единства губернатор Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона
В  Музее имени Алабина открывается новая выставка «Путь к новому» 
Исторический парк «Россия — моя история» в Самаре готовится отметить свой девятый День рождения
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На лекциях Общества «Знание» в регионе обсудили возможности и риски искусственного интеллекта

250
На площадке Самарского кадетского корпуса Министерства внутренних дел Российской Федерации состоялись лекции проекта Знание.Государство.

На площадке Самарского кадетского корпуса Министерства внутренних дел Российской Федерации состоялись лекции проекта Знание.Государство. Слушателями стали сотрудники и служащие корпуса. В качестве лектора Российского общества «Знание» выступил технологический предприниматель, основатель и генеральный директор Center-Game Олег Панин. Он провел серию просветительских встреч, посвященных практическому применению искусственного интеллекта в повседневной жизни государственного служащего и правилам безопасности в киберпространстве.

Лектор рассказал, как современные технологии меняют работу с информацией, базами данных и повседневными задачами, а также объяснил, почему искусственный интеллект одновременно открывает огромные возможности и создает новые риски. Отдельный блок выступлений был посвящен цифровой грамотности, защите персональных данных, противодействию дипфейкам, фишингу и социальной инженерии.

Олег Панин объяснил, что искусственный интеллект — это система, имитирующая интеллектуальную и творческую деятельность человека. В отличие от классического алгоритма, она способна анализировать, рассуждать, сопоставлять данные и генерировать решения с очень высокой скоростью.

«Если раньше для анализа больших массивов информации или работы с базами данных могли требоваться дни, недели и команды специалистов, то сегодня подобные задачи выполняются за считанные секунды благодаря большим языковым моделям. Существует несколько уровней технологий — от классических алгоритмов и больших языковых моделей до моделей генерации изображений, ассистентов и автономных агентов, именно агентные системы становятся одной из наиболее рискованных областей развития технологий», — отметил лектор Общества «Знание».

Он привел данные свежих исследований, в том числе идеи разработчика понятия «вайб-кодинг» Андрея Карпатого. По его словам, только около 20 млн человек в мире применяют искусственный интеллект на профессиональном уровне, а к средним пользователям можно отнести порядка 1–2 млрд человек. Среди наиболее продвинутых пользователей нередко оказываются не только специалисты и разработчики, но и мошенники. Именно поэтому, отметил Олег Панин, важно сокращать разрыв в знаниях и навыках и помогать тем, кто служит стране, использовать новые технологии во благо государства.

Лектор Общества «Знание» объяснил, что развитие искусственного интеллекта резко усилило возможности злоумышленников: стало проще создавать дипфейки, подбирать пароли, автоматизировать фишинговые атаки и масштабировать мошеннические схемы. По данным зарубежных исследований, которые привел Олег Панин, критически важные уязвимости растут в геометрической прогрессии у 21 известной организации, почти 70% сайтов в мире находятся под угрозой взлома из-за уязвимостей в программном коде, число распределенных атак на отказ в обслуживании за последние три месяца выросло на 208%. Эксперт также сообщил, что каждая пятая попытка взлома связана с использованием дипфейков, средняя стоимость создания дипфейка сегодня составляет около 50 рублей, а средний чек хищения с его помощью — около 16 млн рублей. При этом 97% атак на клиентов банков связаны преимущественно с социальной инженерией.

По словам Олега Панина, современные мошенники все чаще воздействуют не на устройства, а на человеческую психику, создавая стресс, срочность, страх или обещая выгоду. Эксперт продемонстрировал, как за несколько минут можно создать дипфейк, почти неотличимый от реального видео, и предложил аудитории определить, какие из пяти изображений являются настоящими. Лектор назвал четыре ключевые уязвимости в цифровом поведении — фишинг, использование служебных данных вне служебного контура, повторное использование паролей и избыточное использование мессенджеров — и сформулировал пять правил работы со служебной информацией. Среди них: служебная информация должна находиться только в служебных системах, публичные нейросети нельзя использовать для служебных данных, фото экрана или документа — это тоже копия документа, чужие флешки нельзя подключать к устройствам, а уходя, необходимо блокировать экран.

Отдельное внимание он уделил риску утечки данных через публичные нейросети.

«Уже существуют судебные прецеденты, когда загрузка коммерческой тайны в нейросеть стала основанием для законного увольнения и штрафа сотрудника. Есть красные флаги мошенничества: срочная просьба немедленно что-то сделать, нагнетание страха, просьба назвать код из смс, предложение установить приложение, разговор о «безопасном счете» и звонок якобы из банка или государственных органов. «Безопасный счет» — один из типичных инструментов мошенников, настоящие банки и государственные сервисы не просят переводить деньги на такие счета», — подчеркнул Олег Панин.

В завершение встречи лектор Общества «Знание» дал участникам практические рекомендации. Он посоветовал никому не сообщать пароли, пин-коды и коды из смс, для каждого аккаунта использовать отдельный длинный пароль, включить двухфакторную защиту, не переводить деньги на «безопасные счета» и перепроверять любые просьбы о деньгах через независимый канал связи.

«Важно открывать банк и государственные сервисы самостоятельно, а не по ссылкам из сообщений, скачивать приложения только из официальных источников, не загружать служебную информацию в публичные нейросети и не подключать неизвестные носители. Полезно оформить самозапрет на кредиты через Госуслуги, а при сомнительном звонке сделать паузу и самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру», — дал советы слушателям лектор.

Главный лайфхак против мошенников он сформулировал так: «Поспешишь — мошенника обогатишь». По его словам, именно спешка, стресс и психологическое давление чаще всего помогают злоумышленникам добиваться своего, поэтому лучший способ снизить риск — остановиться, не принимать решений в состоянии страха и проверить информацию.

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Днем 4 ноября поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на проспекте Металлургов в Самаре.
05 ноября 2026, 18:58
Непотушенная сигарета стала причиной смертельного пожара в Самаре
Днем 4 ноября поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на проспекте Металлургов в Самаре. Происшествия
69
В четверг, 5 ноября, состоялось первое заседание Общественной палаты Самарской области седьмого состава.
05 ноября 2026, 18:28
Вячеслав Федорищев принял участие в первом заседании Общественной палаты Самарской области
В четверг, 5 ноября, состоялось первое заседание Общественной палаты Самарской области седьмого состава. Политика
140
В годовщину исторического парада 1941 года в Куйбышеве — запасной столице СССР — участникам встречи предлагается совершить путешествие во времени.
05 ноября 2026, 18:18
Самарская библиотека для слепых 7 ноября приглашает на мероприятие, посвящённое годовщине исторического парада 1941 года в Куйбышеве
В годовщину исторического парада 1941 года в Куйбышеве — запасной столице СССР — участникам встречи предлагается совершить путешествие во времени. Общество
154
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В четверг, 5 ноября, состоялось первое заседание Общественной палаты Самарской области седьмого состава.
5 ноября 2026  18:28
Вячеслав Федорищев принял участие в первом заседании Общественной палаты Самарской области
145
7 ноября в Самаре в центре ограничат движение
5 ноября 2026  12:09
7 ноября в Самаре в центре ограничат движение
329
Сегодня, 4 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню народного единства.
4 ноября 2026  17:35
В День народного единства губернатор Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона
650
В День народного единства мы обращаемся к тому, что нас объединяет, что скрепляет народы России, делает нас уникальной культурно-цивилизационной общностью. Э
4 ноября 2026  15:54
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем народного единства
582
Самарская делегация работает на форуме «Народы России»
3 ноября 2026  11:12
Самарская делегация работает на форуме «Народы России»
439
Весь список