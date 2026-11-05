«Мой район»: в Самаре стартует серия прямых эфиров глав администраций районов 

9 ноября в Самаре стартует серия прямых эфиров «Мой район» глав администраций районов. Во время «прямых линий» каждый из них подведет промежуточные итоги работы в 2026 году и ответит на вопросы жителей. Первый прямой эфир 9 ноября в 18:00 проведет глава Промышленного района Самары Иван Сухарев.



В прямом эфире главы районов обсудят темы благоустройства дворов и общественных территорий, ремонта дорог, коммунальной инфраструктуры, капитального ремонта жилых зданий и социальных объектов, восстановления объектов культурного наследия. Также руководители коснутся темы развития и доступности физкультурно-спортивной и культурной среды для различных категорий граждан в районах, расскажут о социальных проектах и инициативах, действующих в районе.



По информации Центра управления регионом Самарской области, в этом году интерес жителей к онлайн-форматам взаимодействия с органами власти остается высоким. Так, за 10 месяцев 2026 года в ТОП-3 внутригородских районов Самары по количеству отработанных обращений в соцсетях вошли администрация Промышленного района — 3793 обращения, администрация Куйбышевского района — 2525 обращений, администрация Кировского района — 2451 обращение. Самыми популярными темами стали вопросы ЖКХ, благоустройства, а также замечания, касающиеся состояния дорог, тротуаров, дворовых проездов.



Трансляции прямых эфиров всех девяти глав районов Самары пройдут на телеканале «Самара-ГИС» с одновременной трансляцией в пабликах в социальных сетях администрации Самары и телеканала. Вся информация о датах проведения, а также ссылки на ресурсы, где можно оставить вопросы к трансляциям, будут доступны в социальных сетях на официальных страницах администрации Самары, администраций и глав районов города.



Вопросы к прямому эфиру с главой Промышленного района Иваном Сухаревым можно оставить на платформе обратной связи по ссылке.