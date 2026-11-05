Сборная СГСПУ - победитель «Спартанских игр»-2026

В Самаре состоялись межвузовские соревнования «Спартанские игры» - ежегодный фестиваль среди команд образовательных организаций высшего образования Самарской области. В 2026 году фестиваль был посвящен Году единства народов России.

Участниками стали сборные команды 12 вузов Самарской области. В составы команд вошли студенты 1-го курса очной формы обучения.

Команды соревновались в эстафетах и полосах препятствий, где важны были не только скорость, но и слаженная командная работа.

В личном зачете первокурсники приняли участие в соревнованиях по дартсу, стрельбе из электронного оружия и гонкам дронов.

Победители командного зачета:

сборная Самарского государственного социально-педагогического университета

сборная Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний России

сборная Приволжского государственного университета путей сообщения

Победители личных соревнований:

дартс

Зинаида Владимиркина Тольяттинский государственный университет

Елизавета Никифорова Медицинский университет «Реавиз»

Дарья Немова Медицинский университет «Реавиз»

Кирилл Целищев Самарский государственный технический университет

Максим Кольчугин Приволжский государственный университет путей сообщения

Артем Мелконян Тольяттинский государственный университет

стрельба из электронного оружия

Алиса Косцова Самарский юридический институт

Валерия Семина Медицинский университет «Реавиз»

Екатерина Гунченко Тольяттинский государственный университет

Артем Мелконян Тольяттинский государственный университет

Леонид Пыхтин Приволжский государственный университет путей сообщения

Дмитрий Передрей Самарский юридический институт

гонки дронов

Светлана Шулайкина Самарский государственный медицинский университет

Ирина Вольнова Тольяттинский государственный университет

София Постных Самарский юридический институт

Артем Барнаев Самарский государственный медицинский университет

Дмитрий Крылов Самарский национальный исследовательский университет

Алексей Даниленко Самарский государственный медицинский университет

Фото: минспорта СО