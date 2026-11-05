Я нашел ошибку
Главные новости:
Днем 4 ноября поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на проспекте Металлургов в Самаре.
Непотушенная сигарета стала причиной смертельного пожара в Самаре
В четверг, 5 ноября, состоялось первое заседание Общественной палаты Самарской области седьмого состава.
Вячеслав Федорищев принял участие в первом заседании Общественной палаты Самарской области
В годовщину исторического парада 1941 года в Куйбышеве — запасной столице СССР — участникам встречи предлагается совершить путешествие во времени.
Самарская библиотека для слепых 7 ноября приглашает на мероприятие, посвящённое годовщине исторического парада 1941 года в Куйбышеве
4 ноября в Самарской области состоялась однодневная туристическая поездка в рамках мероприятий ко Дню народного единства программы «Больше, чем путешествие».
100 школьников отправились в однодневное путешествие по культурным и историческим местам Самарской области4 ноября
На вокзале Самары встретили «Миллиардного пассажира» российских пригородных поездов.
«Миллиардного пассажира»встретили на  железнодорожном вокзале Самары
В министерстве здравоохранения Самарской области прошло заседание коллегии на тему: «Вопросы межведомственного взаимодействия при оказании медицинской и социальной помощи гражданам».
Специалисты обсудили межведомственное взаимодействие при оказании медицинской и социальной помощи жителям региона
В Самаре состоялись межвузовские соревнования «Спартанские игры» - ежегодный фестиваль среди команд образовательных организаций высшего образования Самарской области.
Сборная СГСПУ - победитель «Спартанских игр»-2026
4 ноября на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» состоялась уникальная концертная программа «Пульс времени».
«Ночь искусств в САТОБ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.67
0.7
EUR 91.6
1.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
В День народного единства губернатор Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона
В  Музее имени Алабина открывается новая выставка «Путь к новому» 
Исторический парк «Россия — моя история» в Самаре готовится отметить свой девятый День рождения
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Миллиардного пассажира»встретили на  железнодорожном вокзале Самары

170
На вокзале Самары встретили «Миллиардного пассажира» российских пригородных поездов.

На железнодорожном вокзале Самары состоялось торжественное мероприятие, посвящённое встрече «Миллиардного пассажира» — символической отметки, ежегодно фиксируемой холдингом «РЖД» по итогам перевозок в пригородном сообщении. Юбилейным пассажиром стала жительница региона Екатерина Сидорова, которая оформила билет на пригородный поезд по маршруту Самара — Тольятти через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». В поездку вместе с ней отправился шестилетний сын Степан.

Выбор миллиардного пассажира осуществлялся методом случайного отбора среди пользователей мобильного приложения «РЖД Пассажирам» на основе статистических данных о приближении к показателю в один миллиард перевезённых пассажиров.

«Часто бываем в Самаре и ездим сюда исключительно только на электричках. Нам очень нравятся поездки на красивых и комфортабельных на «Финистах», — поделилась впечатлениями Екатерина Сидорова.

В рамках торжественной церемонии юбилейному пассажиру вручили сертификат, подтверждающий статус «Миллиардного пассажира», абонемент на бесплатные поездки в пригородных поездах и памятные подарки. Для юного путешественника в вагоне была подготовлена театрализованная постановка про пассажиров из разных эпох.

«Миллиардный пассажир — российская железная дорога ежегодно отмечает такое мероприятие: достижение показателя перевозки пассажиров в один миллиард. Сам миллиардный пассажир выбирается случайным образом — исходя из статистики, когда мы подходим к этой цифре», — отметил заместитель начальника Куйбышевской железной дороги — начальник службы пассажирских перевозок Алексей Ситников.

Маршрут Самара — Тольятти является одним из самых востребованных в Самарской области. С начала 2026 года по нему перевезено 1,4 млн пассажиров, что на 16% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. С учётом высокого спроса в мае текущего года на данном направлении была назначена дополнительная пара поездов, а составность каждые выходные увеличивается до 10 вагонов. Обслуживание маршрута осуществляется современными пригородными поездами «Ласточка» и «Финист».

«Для Самарской области пригородные перевозки — это не просто цифры в отчётах, а ежедневная доступность городов и сёл для жителей региона. «Миллиардный пассажир» — наглядный результат той работы, которую мы ведём вместе с перевозчиком: обновление подвижного состава, новые маршруты и комфорт в поездках. В 2026 году в бюджете Самарской области на обеспечение пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом предусмотрено около 1 млрд рублей, пассажиропоток в этом году должен составить порядка 10 млн человек», — подчеркнул заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Калинин.

 

Фото:   минтранс СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Днем 4 ноября поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на проспекте Металлургов в Самаре.
05 ноября 2026, 18:58
Непотушенная сигарета стала причиной смертельного пожара в Самаре
Днем 4 ноября поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на проспекте Металлургов в Самаре. Происшествия
56
В четверг, 5 ноября, состоялось первое заседание Общественной палаты Самарской области седьмого состава.
05 ноября 2026, 18:28
Вячеслав Федорищев принял участие в первом заседании Общественной палаты Самарской области
В четверг, 5 ноября, состоялось первое заседание Общественной палаты Самарской области седьмого состава. Политика
128
В годовщину исторического парада 1941 года в Куйбышеве — запасной столице СССР — участникам встречи предлагается совершить путешествие во времени.
05 ноября 2026, 18:18
Самарская библиотека для слепых 7 ноября приглашает на мероприятие, посвящённое годовщине исторического парада 1941 года в Куйбышеве
В годовщину исторического парада 1941 года в Куйбышеве — запасной столице СССР — участникам встречи предлагается совершить путешествие во времени. Общество
141
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В четверг, 5 ноября, состоялось первое заседание Общественной палаты Самарской области седьмого состава.
5 ноября 2026  18:28
Вячеслав Федорищев принял участие в первом заседании Общественной палаты Самарской области
145
7 ноября в Самаре в центре ограничат движение
5 ноября 2026  12:09
7 ноября в Самаре в центре ограничат движение
329
Сегодня, 4 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню народного единства.
4 ноября 2026  17:35
В День народного единства губернатор Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона
650
В День народного единства мы обращаемся к тому, что нас объединяет, что скрепляет народы России, делает нас уникальной культурно-цивилизационной общностью. Э
4 ноября 2026  15:54
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем народного единства
582
Самарская делегация работает на форуме «Народы России»
3 ноября 2026  11:12
Самарская делегация работает на форуме «Народы России»
439
Весь список