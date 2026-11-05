«Миллиардного пассажира»встретили на  железнодорожном вокзале Самары

На железнодорожном вокзале Самары состоялось торжественное мероприятие, посвящённое встрече «Миллиардного пассажира» — символической отметки, ежегодно фиксируемой холдингом «РЖД» по итогам перевозок в пригородном сообщении. Юбилейным пассажиром стала жительница региона Екатерина Сидорова, которая оформила билет на пригородный поезд по маршруту Самара — Тольятти через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». В поездку вместе с ней отправился шестилетний сын Степан.

Выбор миллиардного пассажира осуществлялся методом случайного отбора среди пользователей мобильного приложения «РЖД Пассажирам» на основе статистических данных о приближении к показателю в один миллиард перевезённых пассажиров.

«Часто бываем в Самаре и ездим сюда исключительно только на электричках. Нам очень нравятся поездки на красивых и комфортабельных на «Финистах», — поделилась впечатлениями Екатерина Сидорова.

В рамках торжественной церемонии юбилейному пассажиру вручили сертификат, подтверждающий статус «Миллиардного пассажира», абонемент на бесплатные поездки в пригородных поездах и памятные подарки. Для юного путешественника в вагоне была подготовлена театрализованная постановка про пассажиров из разных эпох.

«Миллиардный пассажир — российская железная дорога ежегодно отмечает такое мероприятие: достижение показателя перевозки пассажиров в один миллиард. Сам миллиардный пассажир выбирается случайным образом — исходя из статистики, когда мы подходим к этой цифре», — отметил заместитель начальника Куйбышевской железной дороги — начальник службы пассажирских перевозок Алексей Ситников.

Маршрут Самара — Тольятти является одним из самых востребованных в Самарской области. С начала 2026 года по нему перевезено 1,4 млн пассажиров, что на 16% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. С учётом высокого спроса в мае текущего года на данном направлении была назначена дополнительная пара поездов, а составность каждые выходные увеличивается до 10 вагонов. Обслуживание маршрута осуществляется современными пригородными поездами «Ласточка» и «Финист».

«Для Самарской области пригородные перевозки — это не просто цифры в отчётах, а ежедневная доступность городов и сёл для жителей региона. «Миллиардный пассажир» — наглядный результат той работы, которую мы ведём вместе с перевозчиком: обновление подвижного состава, новые маршруты и комфорт в поездках. В 2026 году в бюджете Самарской области на обеспечение пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом предусмотрено около 1 млрд рублей, пассажиропоток в этом году должен составить порядка 10 млн человек», — подчеркнул заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Калинин.

Фото: минтранс СО