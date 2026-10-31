Готовим лодку к зиме: советы от МЧС СО для  всех судовладельцев

С наступлением холодов пора позаботиться о зимнем хранении вашего судна. Специалисты Центра ГИМС регионального управления МЧС России подготовили важные рекомендации для всех судовладельцев.
Общие правила для всех типов лодок:
Снимите и уберите в теплое сухое место мягкие элементы (сиденья).
Тщательно уберите всю воду из лодки.
Для надувных резиновых лодок:
Слегка подкачайте баллоны, очистите от песка и грязи.
Помойте мыльным раствором и прохладной водой.
Хорошо просушите в надутом состоянии, уделяя внимание швам.
Осмотрите на предмет повреждений и заклейте их.
Храните в слегка надутом виде в сухом теплом месте, желательно в чехле.
Для металлических катеров и лодок:
Тщательно вымойте корпус.
Открытые металлические поверхности обработайте грунтовкой для защиты от коррозии.
Оставьте двери и люки приоткрытыми для вентиляции.
Используйте чехол для защиты.
Для стеклопластиковых лодок:
Вычистите и вымойте водой, избегая жестких щеток.
Убедитесь, что внутри корпуса не осталось воды, чтобы избежать замерзания.
Храните в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
Оставьте двери и люки приоткрытыми для вентиляции.
Используйте чехол.
Следуйте этим простым правилам, и ваша лодка благополучно переживет зиму!
Фото: ГУ МЧС СО