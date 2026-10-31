Готовим лодку к зиме: советы от МЧС СО для  всех судовладельцев

С наступлением холодов пора позаботиться о зимнем хранении вашего судна. Специалисты Центра ГИМС регионального управления МЧС России подготовили важные рекомендации для всех судовладельцев.

Общие правила для всех типов лодок:

Снимите и уберите в теплое сухое место мягкие элементы (сиденья).

Тщательно уберите всю воду из лодки.

Для надувных резиновых лодок:

Слегка подкачайте баллоны, очистите от песка и грязи.

Помойте мыльным раствором и прохладной водой.

Хорошо просушите в надутом состоянии, уделяя внимание швам.

Осмотрите на предмет повреждений и заклейте их.

Храните в слегка надутом виде в сухом теплом месте, желательно в чехле.

Для металлических катеров и лодок:

Тщательно вымойте корпус.

Открытые металлические поверхности обработайте грунтовкой для защиты от коррозии.

Оставьте двери и люки приоткрытыми для вентиляции.

Используйте чехол для защиты.

Для стеклопластиковых лодок:

Вычистите и вымойте водой, избегая жестких щеток.

Убедитесь, что внутри корпуса не осталось воды, чтобы избежать замерзания.

Храните в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Оставьте двери и люки приоткрытыми для вентиляции.

Используйте чехол.

Следуйте этим простым правилам, и ваша лодка благополучно переживет зиму!

Фото: ГУ МЧС СО