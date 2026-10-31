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СГЭУ – 95 лет: Павел Финк вручил почетные грамоты и благодарности сотрудникам

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Павле Финк принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 95-летию Самарского государственного экономического университета. Министр поздравил коллектив и студентов от лица губернатора Вячеслава Федорищева.

Павле Финк принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 95-летию Самарского государственного экономического университета. Министр поздравил коллектив и студентов от лица губернатора Вячеслава Федорищева.

Вуз прошёл большой путь. Всё началось в 1931 году со Средне‑Волжского планового института. За эти десятилетия здесь сложились традиции, которые не теряют актуальности: глубокая экономическая школа, серьёзная практическая подготовка, внимание к тому, чтобы знания сразу находили применение.

"Сегодня СГЭУ — один из ключевых вузов Самарской области, ведущий профильный университет Поволжья. Он уверенно держит планку и как центр подготовки кадров, и как площадка для исследований, и как пространство, где студенты могут пробовать себя в реальных проектах", - подчеркнул Павел Финк.

Павел Финк вручил почетные грамоты и благодарности сотрудникам, которые внесли заметный вклад в развитие вуза, а значит и в экономику региона, сообщает пресс-служба минэкономразвития СО.

 

Фото:   минэкономразвития СО

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