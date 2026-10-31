Самарских производителей приглашают к участию в ярмарке «Сделано в Самаре»

С 6 по 8 ноября в Самаре пройдет ярмарка, организованная Центром «Мой бизнес» Самарской области при поддержке Минэкономразвития Самарской области и Администрации городского округа Самара. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства и пройдет на муниципальной ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского.



Принять участие и представить свою продукцию на ярмарке смогут самарские производители, локальные бренды, ремесленники и самозанятые.



К участию приглашаются производители со следующей продукцией:

— авторские сувениры;

— изделия ручной работы;

— продукты питания и сладости;

— предметы интерьера;

— другие товары, созданные в Самарской области.



Отметим, что приоритет для участия в ярмарке отдается производителям, входящим в реестр креативных индустрий Самарской области.



Заявку на участие необходимо подать до 2 ноября включительно по ссылке clck.ru/3Wi3J3.

Количество мест ограничено.

Фото: пресс-служба администрации Самары