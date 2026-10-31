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"Ночь искусств": как пройдет всероссийская акция в Самарской области

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3 и 4 ноября культурные учреждения области проведут всероссийскую акцию "Ночь искусств", приуроченную в этом году ко Дню народного единства.

3 и 4 ноября культурные учреждения области проведут всероссийскую акцию (6+), приуроченную в этом году ко Дню народного единства, сообщает 450media.ru

3 ноября с 18.00 до 23.00 в Самарском художественном музее пройдут экскурсии по постоянным экспозициям и временным выставкам, кураторские показы, мастер-классы для детей и взрослых. Также запланирована концертная программа: выступление фортепианного дуэта Марианы Новиковой и Валентины Яхъяевой и поэтическая композиция "Наш Пушкин" (12+) с участием студентов актерского факультета института культуры. 4 ноября посещение всех экспозиций будет бесплатным с 11 до 18 часов.

3 ноября в 14.00 в детском культурно-просветительском центре при самарском кинотеатре "Художественный" организуют игропрактику "Как не бояться камеры и жить в кадре" (6+). Рекомендованный возраст участников – 9-12 лет.

Ребята узнают, как рождается магия кино и как актеру удается быть настолько убедительным, что мы верим каждому его слову. Они получат навыки публичного общения и умения владеть собой.
 
Пространство литературы

В Самарском литературном музее также подготовили обширную программу. 3 ноября в 18.00 там стартует встреча со сказочником Денисом Либстером (16+). Он расскажет, почему Чарльз Диккенс остается популярным писателем. Поводом для этого стала новая экранизация (16+) "Рождественской песни" с Джонни Деппом в роли Эбенезера Скруджа.

В 20.10 начнется концерт (16+) резидентов группы "Синестезия": Лизы Дабижук (автор и исполнитель), Александра Страдымова (гитара), Петра Абаполова (бас) и Ивана Потанцева (ударные). Музыканты исполнят авторские песни.

4 ноября в 17.00 лекцию "Столы и застолья Алексея Толстого" (16+) прочитает доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе музея Михаил Перепелкин.

В 19.10 начнется концерт (16+) самарского автора и исполнителя Артема Седова, выступающего с музыкальным проектом "Медная бабочка".

К 20.20 гостей ждет "Книжный рейв в Литературном музее" (16+). Это возможность стать участником тихой литературной вечеринки и попытка превратить чтение из индивидуальной привычки в коллективное событие, не лишая его сосредоточенности и личного характера. Диджей будет исполнять меланхолическую и спокойную музыку. Гости могут прийти со своими книгами или воспользоваться теми, которые предоставит музей.

К "Ночи искусств" присоединятся несколько десятков библиотек. Например, 4 ноября в самарской библиотеке № 23 на улице Севастопольской, 53 пройдет лекция самарского писателя Андрея Олеха о народах, живущих в Приволжье.
 
Современная классика

4 ноября в 20.00 на малой сцене Самарского театра оперы и балета пройдет концерт "Пульс времени" (12+). Посетителям предложат отказаться от классических партитур и отправиться в путешествие по самым острым краям современной академической музыки. Представленная программа станет исследованием звука как физического явления, где человеческий голос становится еще одним перкуссионным инструментом, а ритм превращается в архитектуру. Четыре разных взгляда на то, как звучит наше столетие: Skysongs ("Песни неба") Джина Кошински для сопрано и ударных, DerNachtwanderer ("Ночной странник") Арнольда Шенберга для малого барабана и сопрано, "Сегидилья" из оперы "Кармен" Жоржа Бизе в переложении для литавр и меццо-сопрано и DoubleSextet ("Двойной секстет") Стива Райха.

На сцену выйдут Мария Курьянова (сопрано), Светлана Каширина (меццо-сопрано), Дмитрий Денисов (скрипка), Татьяна Эйрих (скрипка), Алена Корнилова (виолончель), Никита Ходош (кларнет), Сергей Чеботаренко (труба), Александра Топалиди (ударные), Михаил Топалиди (ударные), Софья Камалитдинова (фортепиано) и Юлия Ставцова (фортепиано).
 
Куклы в музее

Музей Эльдара Рязанова 4 ноября в 14.00 проведет мастер-класс "Мастерская кукольных нарядов" (6+). Юным посетителям расскажут об особенностях костюмов разных регионов России, различиях праздничной и повседневной одежды и уникальных узорах. В практической части дети сделают игрушку в виде бумажной куколки, раскрасят и соберут детали наряда.

В 17.00 экскурсию "Дом Залесова. После заката" (12+) проведет историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная. Оба мероприятия бесплатные, но необходима предварительная запись.

Филиал Музея Рязанова – музей-галерея "Заварка" – покажет 4 ноября в 12.00 кукольный спектакль по казачьей сказке "Своенравная жена" (6+). Его сыграют студенты сольного и хорового народного пения областного училища культуры и искусств.

Мероприятие основано на интервью с бывшей жительницей дома Маштакова Маргаритой Барской. Она рассказала, что ее родители часто устраивали детские праздники с кукольными спектаклями. Вход свободный, требуется регистрация.

В 16.00 состоится кураторская экскурсия (12+) по выставке "Чувства(о) Дома" (6+). Ее проведет старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров.
 
Жизнь на большой реке

Галерея современного искусства "Виктория" 4 ноября посвятит "Ночь искусств" выставке "Идите по моему следу" (16+). В программе – обзорные экскурсии по экспозициям "Исчезающие сообщения" и "Идите по моему следу" (старт в 13, 16 и 19 часов), специальные экскурсии на крышу к арт-объекту Игоря Самолета "Солнышко" (13, 15, 18 часов). Кроме того, запланирована серия мастер-классов.

В лектории галереи в 16.00 соберется "Клуб капитанов". Самарские яхтсмены, владельцы лодок и байдарочники расскажут о своих водных приключениях.

В 18 часов в библиотеке "Виктории" начнется концерт "Образы воды в музыке импрессионистов" в исполнении фортепианного дуэта и флейты.
В 20.00 состоится командная викторина – интеллектуальная игра, посвященная современному искусству. Для участия нужна команда до шести человек. Также гости смогут объединиться на месте.

Теги: Самара

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