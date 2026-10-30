Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области после атаке БПЛА 30 октября

В регионе 30 октября с 5:00 до 10:10 действовала беспилотная опасность.

Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в МАКС:

"Уважаемые жители! Подлый киевский враг в ходе террористических атак на гражданскую инфраструктуру нашего региона и страны запустил рекордное количество дронов. В Самарской области десятки беспилотников были уничтожены силами ПВО и мобильных огневых групп. По предварительной информации, погибших – нет. Это самое главное. Благодарю наших доблестных защитников за то, что в таких сложнейших условиях они делают свою героическую работу. Экстренные службы в данный момент занимаются устранением последствий атаки. Не приближайтесь к обломкам БПЛА. В случае обнаружения, немедленно обращайтесь по номеру 112".