Нагрубил, ударил, сорвал погон: самарцу ужесточили наказание за нападение на полицейского

Суд удовлетворил апелляцию прокуратуры. Преступника отправили на исправительные работы, сообщает .

В июне 2026 года пьяный 52-летний самарец находился во дворе дома на проспекте Карла Маркса.



Полицейский попросил горожанина предъявить документы, но тот воспротивился: нагрубил, а затем ударил в плечо сотрудника, сорвав погон.



Злоумышленника признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти, а также в его публичном оскорблении. Мужчину приговорили к штрафу в размере 40 тыс. рублей.



Прокуратура подала апелляцию, чтобы ужесточить наказание — по мнению ведомства, оно не соответствовало тяжести содеянного. Суд согласился с доводами.



После этого преступника приговорили к году исправительных работ с удержанием 15 % от зарплаты и штрафом 20 тыс. рублей, сообщили в надзорном ведомстве Самарской области.

Источник: /450media.ru