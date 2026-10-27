В Самарской области направлено в суд уголовное дело о незаконном хранении марихуаны

В августе текущего года сотрудникам уголовного розыска по Сергиевскому району поступила информация о возможной причастности ранее судимого 41-летнего местного жителя к незаконному обороту наркотических средств.



Для проверки полученных сведений сотрудники полиции в присутствии понятых прибыли по месту жительства мужчины. Полицейские предложили добровольно выдать предметы и вещества, а также запрещенные к гражданскому обороту предметы. Мужчина указал на помещение бани, где сотрудники полиции обнаружили пакет с частями высушенных растений и тарелку со следами вещества темно-зеленого цвета. Изъятое направили на исследование.



Мужчине также предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения, однако он отказался. В отношении местного жителя составили административный протокол за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования.



При опросе мужчина пояснил, что в середине августа во время прогулки обнаружил дикорастущую коноплю, сорвал растения и принес домой для личного употребления. Часть собранного он употребил, а оставшуюся хранил в предбаннике. По словам мужчины, к употреблению наркотического средства его подтолкнули жизненные обстоятельства. Вину в незаконном хранении он признал и раскаялся в содеянном. В подтверждение своих пояснений мужчина указал место, где сорвал растения. Оперуполномоченные совместно с администрацией района приняли меры по уничтожению очага произрастания дикорастущей конопли.



В 2018 году местный житель уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение марихуаны в особо крупном размере. Тогда ему было назначено условное наказание.



Согласно заключению Экспертно-криминалистического центра, изъятое растительное вещество является марихуаной общей массой 46,77 грамма, что относится к крупному размеру.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области