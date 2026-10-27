В Самаре продолжают высаживать 1600 саженцев деревьев и кустарников

С начала старта осеннего сезона озеленения в Самаре на территории городских скверов специалисты АО «Спецремстройзеленхоз» высадили более 260 крупномерных саженцев рябин, берез, лип, елей, каштанов и других пород деревьев, а также более 660 кустарников. Породы деревьев соответствуют нормативам городского озеленения, они высотой от 180 до 300 сантиметров с открытой и закрытой корневой системой. Для посадки в осенний период в Самаре определено более 90 локаций для озеленения: скверы, бульвары, площади, территории вдоль дорог.



Саженцы деревьев уже высажены в сквере Шанхай — по улице Молодогвардейской от Маяковского до Полевой, в сквере Солнечная поляна у школы № 154, в сквере Сафонова на перекрестке улиц Арцыбушевской и Красноармейской у школы № 12, в сквере им. А Невского на улице Транзитной и в сквере Детском на улице Победы. Также сквер им. Николая Басова украсили декоративными кустарниками калины. У храма Кирилла и Мефодия высажены 21 липа и 6 елей высотой до 5 метров с закрытой корневой системой.



Всего в осенний период в Самаре высадят более 1600 саженцев деревьев и декоративных кустарников. Они появятся в скверах, на бульварах, аллеях, площадях, а также вдоль автомобильных дорог. При озеленении Самары используются породы деревьев, устойчивые к антропогенной нагрузке. Это лиственные и хвойные породы (тополь, рябина, каштан, черемуха, липа, береза, боярышник, бархат амурский с открытой и закрытой корневой системой), а также декоративно-лиственные и цветущие кустарники — гортензия, спирея, снежноягодник, дерен, барбарис пурпурный и зеленый, тамарикс.



За 3 года в Самаре высажено порядка 45 000 деревьев и кустарников. По данным на 1 октября 2026 года по итогам полной инвентаризации высаженных деревьев и кустарников с учетом восстановления сохранилось 43 370 растений, что составляет порядка 96% от количества высаженных.

Фото: пресс-служба администрации Самары