НДФЛ в налоговом уведомлении: основания для начисления, ставки и источники расчета

Раздел налогового уведомления, начиная с налогового периода 2025 года, включает единый расчет налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Оплатить НДФЛ, как и имущественные налоги, необходимо до 1 декабря 2026 года, сообшает пресс-служба УФНС России по Самарской области.

Основаниями для начисления НДФЛ в налоговом уведомлении являются:

- получение дохода в виде процентов по вкладам в российских банках (если доход превышает 210 тыс. руб. в год);

- часть совокупного годового дохода от разных налоговых агентов превышает 2,4 млн. руб. (5 млн. руб.);

- получение дохода от налогового агента, с которого не был удержан НДФЛ;

- получение дохода в виде выигрышей от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов;

- получение стандартных налоговых вычетов в большем размере, чем предусмотрено Налоговым кодексом Российской Федерации;

- сумма вычета на долгосрочные сбережения граждан превышает 30 млн. руб. по прекращенным индивидуальным инвестиционным вычетам;

- сумма вычетов (инвестиционный вычет по типу А, вычеты на долгосрочные сбережения граждан) превышает 400 тыс. руб.;

- сумма выплат (в части превышения над уплаченными взносами) превышает по договору 30 млн. руб. (по всем договорам в год – 30 млн. руб.).

Расчёт НДФЛ налоговый орган формирует на основании сведений из нескольких источников. Работодатели и иные налоговые агенты представляют справки о доходах в составе расчёта 6-НДФЛ. Банки, Банк России и Агентство по страхованию вкладов сообщают о процентах, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках. Организаторы азартных игр в казино и залах игровых автоматов передают данные о выигрышах. Сам налогоплательщик указывает доходы в декларации по форме 3-НДФЛ, а также при получении налогового вычета в упрощённом порядке. Кроме того, сведения могут быть получены налоговым органом по результатам камеральной налоговой проверки.

Налоговые ставки, применяемые к совокупности налоговых баз при расчете НДФЛ:

- 13%, если сумма налоговых баз за год равна или меньше 2,4 млн. руб.;

- 15% - свыше 2,4 млн. до 5 млн. руб.;

- 18% - свыше 5 млн. до 20 млн. руб.;

- 20% - свыше 20 млн. до 50 млн. руб.;

- 22% - свыше 50 млн. рублей.