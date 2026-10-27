«Производительность труда»: самарское предприятие «Рубин» проходит диагностику в рамках проекта

На заводе выбрали эталонный участок — сборочный цех. Здесь уже внедряют систему 5С и почасовой производственный анализ.

ООО НПО «Рубин» продолжает участие в федеральном проекте «Производительность труда». Он входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятие перешло к этапу диагностики производственных процессов. Работу ведут эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК).

«Рубин» — самарский производитель сельскохозяйственной техники. Компания разрабатывает и выпускает самоходные опрыскиватели и разбрасыватели минеральных удобрений на шинах сверхнизкого давления. Техника применяется для защиты посевов от сорняков и вредителей, а также для внесения удобрений с целью увеличения урожайности. Продукция предприятия работает в более чем 25 регионах России.

Для пилотного проекта выбран процесса производства опрыскивателя самоходного "Рубин" (модификация Рубин TD-2500). Внедряются первые инструменты бережливого производства. Система 5С помогает навести порядок на рабочих местах и сократить время на поиск нужных деталей. Почасовой производственный анализ позволяет видеть реальную картину: где возник простой, что стало его причиной и как быстро устранить проблему.

В ходе диагностики специалисты вместе с рабочей группой предприятия проанализируют несколько ключевых направлений. В их числе — своевременное обеспечение рабочих мест необходимыми комплектующими со склада. Для чего предстоит оптимизировать процессы логистической службы, чтобы детали поступали на участок вовремя и без лишних перемещений. Отдельное внимание уделят своевременному выявлению и устранению дефицита комплектующих. Еще один блок работы — планирование производства и закупок согласно плану выпуска продукции. Также на предприятии намерены выстроить систему подготовки рабочих мест.

«Рубин» — не первое предприятие сельхозмашиностроения в регионе, которое использует инструменты нацпроекта. Ранее в рамках федерального проекта успешно улучшил свои процессы самарский производитель «Пегас-Агро». Предприятие также специализируется на выпуске техники для аграриев. Опыт коллег подтверждает: бережливые технологии помогают наладить ритмичный выпуск сложной техники, сократить издержки и повысить качество сборки. Теперь этот путь предстоит пройти и коллективу «Рубина».

В Самарской области 239 предприятий внедряют бережливые технологии. Совокупный экономический эффект от участия в проекте превысил 4 млрд рублей. В среднем по региону время производственных процессов сократилось на 33–34%, запасы незавершенного производства — на 36%, а выработка на сотрудника выросла на 37%.

«Бережливые технологии помогают предприятию наладить ритмичный выпуск, сократить простои и повысить качество сборки. Это вклад в продовольственную безопасность и укрепление позиций самарских производителей на рынке сельхозтехники», - отметил значимость проекта для аграрного машиностроения министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — одна из ключевых задач развития реального сектора экономики. Рост эффективности на предприятиях ведет к увеличению заработных плат, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры.

Участие в проекте бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф