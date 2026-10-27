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«Мосфильм. Золотая коллекция триумфов»: в СОУНБ покажут ленту Владимира Меньшова «Москва слезам не верит»

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 28 октября в СОУНБ смотрите легендарную картину «Москва слезам не верит».

В рамках выставки «Мосфильм. Золотая коллекция триумфов» в СОУНБ продолжают показывать культовые картины главного киноконцерна Советского Союза. На этой неделе смотрите ленту Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

Москва пятидесятых годов. Три студенки приезжают покорять столицу – и каждая идёт к цели своим путём. Разные ситуации будут проверять их на прочность, но неизменным останется только одно – их дружба, которую они пронесут сквозь годы.

Эта картина никогда не устаревает. Времена меняются, но вопросы остаются прежними – как не потерять себя, как совмещать личное и работу, и как не сломаться, когда всё идёт не по плану.

 28 октября, 17:00
Повтор показа: 31 октября, 14:00
 Проспект Ленина 14а | Конференц-зал
 Вход свободный, 12+

 

Фото:  пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

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