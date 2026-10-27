«Мосфильм. Золотая коллекция триумфов»: в СОУНБ покажут ленту Владимира Меньшова «Москва слезам не верит»

В рамках выставки «Мосфильм. Золотая коллекция триумфов» в СОУНБ продолжают показывать культовые картины главного киноконцерна Советского Союза. На этой неделе смотрите ленту Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».



Москва пятидесятых годов. Три студенки приезжают покорять столицу – и каждая идёт к цели своим путём. Разные ситуации будут проверять их на прочность, но неизменным останется только одно – их дружба, которую они пронесут сквозь годы.



Эта картина никогда не устаревает. Времена меняются, но вопросы остаются прежними – как не потерять себя, как совмещать личное и работу, и как не сломаться, когда всё идёт не по плану.



28 октября, 17:00

Повтор показа: 31 октября, 14:00

Проспект Ленина 14а | Конференц-зал

Вход свободный, 12+

Фото: пресс-служба СОУНБ