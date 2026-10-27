В Борском районе горели комбайн и стерня

26 октября в 15:00 в пожарно-спасательный отряд № 48 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение, о том, что в 5 километрах от села Ново-Геранькино с северо-восточной стороны в поле горят комбайн и стерня.

К месту вызова был направлен один расчет пожарно-спасательной части № 138 Отряда № 48 в количестве 3 человек личного состава.

По прибытии было установлено, что горит барабан внутри комбайна и стерня на площади 5 квадратных метров.

В 15:20 пожар был локализован, в 15:24 – объявлена ликвидация открытого горения, а в 16:12 зафиксирована полная ликвидация пожара.

На тушение пожара был подан 1 ствол «Б.

Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Фото: пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»