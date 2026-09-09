В Самаре возбуждено уголовное дело по факту травмирования девочки упавшим деревом

8 сентября 2026 года в вечернее время около пешеходного перехода на улице Клинической упало дерево, в результате чего 13-летняя девочка получила телесные повреждения. В настоящее время несовершеннолетней оказывается вся необходимая помощь в медицинском учреждении.

По данному факту следователем следственного отдела по Октябрьскому району города Самары следственного управления СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.

Следствием устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, а также условия, способствовавшие произошедшему.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО