В России зафиксировали рост проблем со слухом у молодежи из-за наушников

Врачи наблюдают омоложение тугоухости среди российской молодежи на фоне постоянного использования наушников и высокого уровня окружающего шума. Об этом «Известиям» рассказал аудиолог, основатель центров слухопротезирования «СлышуВижу» Никита Дикопольцев.

Причиной ухудшения слуха Дикопольцев назвал необратимую гибель кохлеарных рецепторов — волосковых клеток внутреннего уха. При длительном воздействии громкого звука они повреждаются и не могут восстановиться.

По словам специалиста, основными факторами гибели кохлеарных рецепторов становятся постоянное использование наушников без шумоподавления и перерывов, в том числе во время сна, а также повышенный уровень фонового шума в метро, на улицах и в клубах.

Особую опасность бесконтрольное использование гаджетов представляет для детей и подростков - у несовершеннолетних может развиваться ускоренная потеря слуха по шумовому типу. В частности, риск возникает у тех, кто засыпает с музыкой или видео в наушниках.

«Во сне слуховые волосковые клетки не отдыхают. Непрерывное воздействие фонового шума в 40–50 дБ в течение шести–восьми часов запускает процесс апоптоза — программируемой гибели этих клеток. Процесс развивается постепенно и часто остается незаметным, но последствия могут быть необратимыми», — разъясняет эксперт.

Кроме того, у детей, которые постоянно закрывают слуховой проход наушником, могут возникать воспалительные заболевания. Из-за этого нарушается естественная вентиляция и создаются благоприятные условия для размножения бактерий.

Дикопольцев также обратил внимание на связь слуха с работой мозга. Если человек постоянно получает искаженный или приглушенный звук, мозгу приходится тратить дополнительные ресурсы на распознавание речи. В результате могут ухудшаться оперативная память, внимание и скорость обработки информации.

По словам аудиолога, исследования и клиническая практика также указывают на связь снижения слуха с риском деменции. У людей с некомпенсированной потерей слуха вероятность когнитивных нарушений и болезни Альцгеймера, по разным данным, увеличивается в два-пять раз.

При этом конкретный музыкальный жанр, как отметил Дикопольцев, не играет ключевой роли. Риск для слуха создают прежде всего громкость, продолжительность воздействия шума и отсутствие защиты. Это касается как любителей музыки, так и профессиональных музыкантов.

Безопасным максимумом считается громкость 75–80 дБ, что соответствует примерно 50–60% максимальной шкалы смартфона. На предельно допустимой громкости использовать наушники рекомендуется не более одного часа в день.

При меньшей громкости общее время прослушивания с паузами не должно превышать четырех-пяти часов в сутки. Кроме того, каждые 45–60 минут следует делать перерыв на 15 минут, чтобы волосковые клетки могли восстановить чувствительность.

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