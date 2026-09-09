Специалист регионального минздрава завоевал золото на спартакиаде

В выходные в Новокуйбышевске завершились соревнования по легкоатлетическому кроссу в рамках XXIII Межотраслевой спартакиады Федерации профсоюзов Самарской области. От министерства здравоохранения Самарской области принимал участие консультант управления информатизации и внедрения принципов бережливого производства Кирилл Усик.

На старт вышли более 100 участников. Кирилл на дистанции 1000 метров уверенно занял 1-е место.

"Для каждого человека спорт значит что-то своё. Для меня — это стержень, который помогает двигаться по жизни дальше. Я занимаюсь лёгкой атлетикой с 11 лет, за этот период она научила меня дисциплине и упорству, показала, на что я способен. Выходя на пробежку, я оставляю позади всю суету, тревоги и сомнения. Спорт стал моим способом перезагрузки. Именно спорт даёт настоящий заряд энергии и ясность ума. Мой осознанный выбор — это жизнь без вредных привычек, и я призываю других следовать этому примеру", - рассказал Кирилл Усик.

Фото: минздрав СО