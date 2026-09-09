В Самарской области изменится система детской хирургии

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня, 9 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании федерального штаба по газификации, которое прошло в Москве под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании федерального штаба под председательством Александра Новака
Самарская областная библиотека для молодежи начинает тур по учебным заведениям Самары с открытыми показами цикла серии фильмов "Настоящая" от ВОД "Волонтеры культуры"!
Самарская областная библиотека для молодежи начинает тур по учебным заведениям Самары
В Самаре сотрудники Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области встретились с учащимися одной из образовательных организаций города.
Полицейские встретились с самарскими школьниками
9 сентября на сцене Самарской филармонии прозвучит концерт «От Шостаковича до наших дней», посвященный 85-летию основанной Дмитрием Шостаковичем Самарской организации Союза композиторов России.
В Самаре состоялось открытие VII Международного Фестиваля искусств «Шостакович. Над временем»
 26 сентября на лыжной базе «Чайка» состоится всероссийский день бега «Кросс нации», приуроченный к Году единства народов России.
Самарцев приглашают на «Кросс нации»
Температура воздуха 10 сентября в Самаре ночью +9, +11°С, днем +14, +16°С.
10 сентября в регионе местами кратковременный дождь, до +17°С
Услуги виртуальных операторов становятся всё более востребованным инструментом для малого и среднего бизнеса, показало совместное исследование Билайна и Ассоциации менеджеров.
Почти каждое второе предприятие малого и среднего бизнеса в России думает о запуске виртуального оператора мобильной связи
С 17 августа 2026 года в эксплуатацию на маршрутах Самара – Тольятти, Самара – Жигулёвск и Новокуйбышевская – Тольятти введены пятивагонные поезда ЭС104 «Финист».
В регионе введены в эксплуатацию  пятивагонные поезда ЭС104 «Финист»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.47
0.28
EUR 100.5
0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Зоопарк приглашает на лекцию "Животный мир нашего города", приуроченную ко дню города Самара!
В Самаре прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню финансиста
В самарской спортшколе №4 открылась «умная» спортивная площадка
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области изменится система детской хирургии

258
В Самарской области изменится система детской хирургии

Минздрав России утвердил новый порядок оказания медицинской помощи по профилю «детская хирургия». Документ вступает в силу 15 декабря 2026 года и устанавливает единые правила маршрутизации, штатные нормативы и стандарты оснащения детских хирургических отделений.

Новый порядок вводит обязательное обезболивание при всех болезненных манипуляциях и чёткие штатные нормативы: один детский хирург на 10 тысяч детей, один врач на 15 коек в дневном стационаре и один на 10 коек в круглосуточном. Для сёл и отдалённых территорий предусмотрены мобильные медбригады. Медицинские организации разделены на группы в зависимости от оснащения, прописаны маршруты экстренной помощи: детей из Самарской области направляют в педиатрический корпус СОКБ имени Середавина или областную детскую больницу имени Ивановой, в Тольятти — в городскую детскую больницу и ТГКБ №5, в Сызрани — в центральную городскую и районную больницу.

В областной детской больнице имени Ивановой с апреля 2026 года работает новый высокотехнологичный реанимационно-операционный блок — единственный в ПФО. Педиатрический корпус СОКБ имени Середавина, где ежегодно консультируют более 11 тысяч детей и госпитализируют свыше 2,6 тысячи пациентов, остаётся одним из основных центров экстренной детской хирургии, пишет Самара-АиФ.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В Самарской области изменится система детской хирургии
9 сентября 2026  14:06
В Самарской области изменится система детской хирургии
258
Самарская область — четвёртая в России по росту аптечных продаж
9 сентября 2026  14:03
Самарская область — четвёртая в России по росту аптечных продаж
261
Новые идеи для медицины будущего в СамГМУ стартовала акселерационная программа «МедАП» 2026
9 сентября 2026  12:50
Новые идеи для медицины будущего в СамГМУ стартовала акселерационная программа «МедАП» 2026
262
В РФ проник устойчивый к лекарствам штамм-мутант туберкулеза
9 сентября 2026  09:10
В РФ проник устойчивый к лекарствам штамм-мутант туберкулеза
326
Выездная бригада специалистов из Самарской области оказывала медицинскую помощь в Центральной городской больнице города Снежное.
8 сентября 2026  17:45
Более 1000 консультаций за месяц для жителей ДНР провели самарские врачи
703
В Самарской области реализуется региональное движение «За медицину здорового долголетия». Сегодня сразу в двух муниципальных образованиях - Отрадном и Сергиевске - состоялись стратегические сессии и работа интерактивных площадок.
8 сентября 2026  16:21
В двух районах региона прошли стратегические сессии «За медицину здорового долголетия»
696
В поселке Западный открылся новый ФАП: медицинская помощь стала ближе для 3000 жителей
8 сентября 2026  14:03
В поселке Западный открылся новый ФАП: медицинская помощь стала ближе для 3000 жителей
754
В Самаре впервые выполнили малотравматичные операции детям с редкой сосудистой аномалией
8 сентября 2026  10:56
В Самаре впервые выполнили малотравматичные операции детям с редкой сосудистой аномалией
476
За 2026 год в Волжскую районную клиническую больницу по программе «Земский доктор/Земский фельдшер»привлечено 14 специалистов.
7 сентября 2026  22:01
По программе «Земский доктор» в  поликлинике «Южный город-2» работает врач функциональной диагностики Наталья Минеева
980
Специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера им В.П.Полякова впервые выполнили операции детям с симптомной аберрантной правой подключичной артерией через надключичный доступ.
7 сентября 2026  19:25
В Самаре впервые выполнили малотравматичные операции детям с редкой сосудистой аномалией
949
Весь список
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Программа праздничных мероприятий к 440-летнему юбилею Самары с 11 по 13 сентября
9 сентября 2026  09:31
Программа праздничных мероприятий к 440-летнему юбилею Самары с 11 по 13 сентября
630
С сентября и до конца года в Самаре действует совместная акция «Объединенной транспортной карты» и платежной системы «Мир»
8 сентября 2026  13:37
С сентября и до конца года в Самаре действует совместная акция «Объединенной транспортной карты» и платежной системы «Мир»
1206
7 сентября на оперативном совещании в облправительстве губернатор Вячеслав Федорищев поручил отработать аварийную ситуацию, произошедшую накануне в Красноармейском районе.
7 сентября 2026  17:33
Водопровод в Красноармейском районе планируют восстановить в течение суток
907
Самарцев просят не оставлять животных на дачах
6 сентября 2026  13:54
Самарцев просят не оставлять животных на дачах
1000
Вячеслав Федорищев обратился к самарским нефтяникам по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленнос
6 сентября 2026  10:40
Вячеслав Федорищев обратился к самарским нефтяникам по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности
1074
Весь список