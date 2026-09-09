В Самарской области изменится система детской хирургии

Минздрав России утвердил новый порядок оказания медицинской помощи по профилю «детская хирургия». Документ вступает в силу 15 декабря 2026 года и устанавливает единые правила маршрутизации, штатные нормативы и стандарты оснащения детских хирургических отделений.

Новый порядок вводит обязательное обезболивание при всех болезненных манипуляциях и чёткие штатные нормативы: один детский хирург на 10 тысяч детей, один врач на 15 коек в дневном стационаре и один на 10 коек в круглосуточном. Для сёл и отдалённых территорий предусмотрены мобильные медбригады. Медицинские организации разделены на группы в зависимости от оснащения, прописаны маршруты экстренной помощи: детей из Самарской области направляют в педиатрический корпус СОКБ имени Середавина или областную детскую больницу имени Ивановой, в Тольятти — в городскую детскую больницу и ТГКБ №5, в Сызрани — в центральную городскую и районную больницу.

В областной детской больнице имени Ивановой с апреля 2026 года работает новый высокотехнологичный реанимационно-операционный блок — единственный в ПФО. Педиатрический корпус СОКБ имени Середавина, где ежегодно консультируют более 11 тысяч детей и госпитализируют свыше 2,6 тысячи пациентов, остаётся одним из основных центров экстренной детской хирургии, пишет Самара-АиФ.