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В поселке Западный открылся новый ФАП: медицинская помощь стала ближе для 3000 жителей

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В поселке Западный открылся новый ФАП: медицинская помощь стала ближе для 3000 жителей

С сентября этого года в поселке Западный города Сызрань начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт Сызранской центральной городской и районной больницы. Возведение медпункта стало возможным благодаря выделенным средствам из областного бюджета по решению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Медицинская помощь стала доступнее для более 3000 жителей, проживающих на отдаленных территориях правобережья Волги.

Новый ФАП оснащен всем необходимым для оказания первичной доврачебной помощи. В учреждении оборудованы комфортные кабинеты для амбулаторного приема и забора крови. Штат полностью укомплектован фельдшером и медицинской сестрой.

«Важно, что теперь жители удаленного микрорайона могут пройти диспансеризацию, профилактические осмотры, сдать анализы, не выезжая за пределы поселка. Кроме того, фельдшер может организовать запись на прием к узким специалистам. Мы рассматриваем этот ФАП не как обособленный пункт, а как полноценное звено единой амбулаторной сети, которое помогает сделать медицинскую помощь более персонализированной и доступной для каждого жителя поселка Западный. Это существенно повышает доступность и качество медицинской помощи для населения», — подчеркнула заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Лола Касымова.

Режим работы выстроен так, чтобы максимально охватить потребности жителей. Утренние часы отведены под забор крови и доврачебный осмотр, после обеда специалисты выезжают к пациентам на дом.

«Раньше, чтобы попасть к врачу или сдать анализы, приходилось ехать в город, терять время. Теперь все рядом — идти пять минут. И здание красивое, светлое, внутри чисто и уютно, все оборудование новое. Для нас, жителей Западного, это очень важное событие, мы ждали его давно», — поделилась впечатлениями местная жительница Светлана Лычкина.

Модернизация первичного звена здравоохранения – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в Самарской области будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

 

 

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

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