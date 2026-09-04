Самарский врач анестезиолог-реаниматолог занял 2 место во Всероссийском конкурсе

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей педиатрического корпуса Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Степан Аборин занял второе место во Всероссийском конкурсе врачей и специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог».

Степан Аборин работает в отделении 15 лет, ежегодно оказывая специализированную помощь около 200 новорожденным и недоношенным детям.

Конкурсная комиссия оценивала профессиональную деятельность врача за последние годы. В конкурсной работе были систематизированы данные о клинических показателях, практических навыках, результатах наставнической деятельности, а также о внедрении новых направлений в работу отделения.

В частности, благодаря обновлению материально-технической базы в подразделении были внедрены ранее не использовавшиеся методы. Специалисты активно применяют ультразвуковую диагностику неотложных состояний и ультразвуковую навигацию при катетеризации центральных сосудов. Также развивается направление телемедицинской эхокардиографии во взаимодействии с профильным кардиодиспансером и совершенствуется система периоперационного ведения младенцев с хирургической патологией.

«Для меня эта награда — прежде всего признание работы всей нашей команды. Каждый день мы оказываем медицинскую помощь детям, которые требуют особого внимания. Поэтому главное для нас — постоянно развиваться, внедрять современные методы и делать все возможное, чтобы у наших маленьких пациентов был шанс на здоровое будущее», — отметил Степан Аборин.

Фото: минздрав СО