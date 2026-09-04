Самарский врач анестезиолог-реаниматолог занял 2 место во Всероссийском конкурсе

Я нашел ошибку
Главные новости:
В одной из школ областной столицы состоялось родительское собрание, в котором принял участие сотрудник Управления МВД России по г. Самаре.
Полицейские провели профилактическую беседу на родительском собрании в самарской школе
Самара со 2 по 4 сентября стала местом встречи председателей ветеранских организаций органов внутренних дел из регионов Приволжского Федерального округа.
В Самаре прошел семинар-совещание председателей ветеранских организаций органов внутренних дел по ПФО
Температура воздуха 5 сентября в Самаре ночью +15, +17°С, днем +26, +28°С.
5 сентября в регионе днем местами кратковременный дождь, до +29°С
К 440-летнему юбилею Самары музейно-выставочный центр «Самара Космическая» приглашает на цикл бесплатных мероприятий, посвященных истории и культуре города. 
«Самара Космическая»: музей подготовил специальную программу к 440-летию города  
Лекции проходят на различных площадках региона, охватывая как крупные городские округа — Самару, Тольятти, Чапаевск и Новокуйбышевск, так и муниципальные районы.
Российское общество <Знание> проводит в регионе цикл лекций, посвящённых избирательному праву и избирательным процессам
5 сентября спортивная школа (олимпийского резерва, комплексная) «ЦСКА-Самара» приглашает детей и родителей на День открытых дверей.
«ЦСКА‑Самара» открывает для подростков набор на курс обучения вертолетному спорту 
С началом нового учебного года в Самарской области продолжился Всероссийский проект «Проводники смыслов. Новый маршрут».
Школьники и студенты более 100 учебных заведений региона за осень узнают о возможностях для молодёжи в России
В Самаре подвели итоги физкультурного проекта «Самара в движении». Занятия проводили профессиональные тренеры.
«Самара в движении»: более 44 000 человек приняли участие в тренировках проекта в 2026 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.89
-0.11
EUR 100.6
-0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском музее Эльдара Рязанова 11 сентября состоится детская пешеходная экскурсия «В поисках пропавшего фильма»
В Самаре пройдет выставка спецтехники «Потрогай грузовик!»
Музей Эльдара Рязанова запускает киноклуб «Притворщики» (12+)
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский врач анестезиолог-реаниматолог занял 2 место во Всероссийском конкурсе

174
Зав. отделением педиатрического корпуса СОКБ им. В.Д. Середавина Степан Аборин занял второе место во Всероссийском конкурсе врачей и специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог».

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей педиатрического корпуса Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Степан Аборин занял второе место во Всероссийском конкурсе врачей и специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог».
Степан Аборин работает в отделении 15 лет, ежегодно оказывая специализированную помощь около 200 новорожденным и недоношенным детям. 
Конкурсная комиссия оценивала профессиональную деятельность врача за последние годы. В конкурсной работе были систематизированы данные о клинических показателях, практических навыках, результатах наставнической деятельности, а также о внедрении новых направлений в работу отделения.
В частности, благодаря обновлению материально-технической базы в подразделении были внедрены ранее не использовавшиеся методы. Специалисты активно применяют ультразвуковую диагностику неотложных состояний и ультразвуковую навигацию при катетеризации центральных сосудов. Также развивается направление телемедицинской эхокардиографии во взаимодействии с профильным кардиодиспансером и совершенствуется система периоперационного ведения младенцев с хирургической патологией.
«Для меня эта награда — прежде всего признание работы всей нашей команды. Каждый день мы оказываем медицинскую помощь детям, которые требуют особого внимания. Поэтому главное для нас — постоянно развиваться, внедрять современные методы и делать все возможное, чтобы у наших маленьких пациентов был шанс на здоровое будущее», — отметил Степан Аборин.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
6 сентября в Загородном парке в рамках регионального движения «За медицину здорового долголетия» пройдет масштабный фестиваль здоровья «Самара. Здоровье. 2026».
03 сентября 2026, 17:57
В  Загородном парке Самары пройдет фестиваль здоровья
6 сентября в Загородном парке в рамках регионального движения «За медицину здорового долголетия» пройдет масштабный фестиваль здоровья «Самара.... Здравоохранение
731
 В Самаре продолжается марафон «За медицину здорового долголетия», запущенный администрацией города совместно с Министерством здравоохранения Самарской области.
03 сентября 2026, 15:56
«За медицину здорового долголетия»: жители Самары  проходят профилактические осмотры в рамках марафона
 В Самаре продолжается марафон «За медицину здорового долголетия», запущенный администрацией города совместно с Министерством здравоохранения... Здравоохранение
805
Специалисты СОКБ им. В.Д. Середавина спасли жизнь 33-летнему мужчине. Тяжёлая инфекция, менингит, тромбоз венозного синуса, множественные очаги венозного инсульта и длительная искусственная вентиляция лёгких
01 сентября 2026, 19:38
Самарские врачи спасли жизнь молодому мужчине
Специалисты СОКБ им. В.Д. Середавина спасли жизнь 33-летнему мужчине. Тяжёлая инфекция, менингит, тромбоз венозного синуса, множественные очаги венозного инсульта... Здравоохранение
960
Здравоохранение
Зав. отделением педиатрического корпуса СОКБ им. В.Д. Середавина Степан Аборин занял второе место во Всероссийском конкурсе врачей и специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог».
4 сентября 2026  16:16
Самарский врач анестезиолог-реаниматолог занял 2 место во Всероссийском конкурсе
174
Врач-педиатр Сызранской центральной городской и районной больницы Владимир Клецов:
4 сентября 2026  14:33
Врач-педиатр рассказал, почему двигательная активность важна для ребенка
233
В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн по итогам визита ректора СамГМУ появятся новые кафедры университета
4 сентября 2026  12:02
В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн по итогам визита ректора СамГМУ появятся новые кафедры университета
438
Выходные ПРО здоровье: в Самаре пройдет фестиваль здоровья
4 сентября 2026  11:06
Выходные ПРО здоровье: в Самаре пройдет фестиваль здоровья
316
Роспотребнадзор взял под контроль природный очаг чумы на границе с Монголией
4 сентября 2026  09:09
Роспотребнадзор взял под контроль природный очаг чумы на границе с Монголией
269
6 сентября в Загородном парке в рамках регионального движения «За медицину здорового долголетия» пройдет масштабный фестиваль здоровья «Самара. Здоровье. 2026».
3 сентября 2026  17:57
В  Загородном парке Самары пройдет фестиваль здоровья
743
 В Самаре продолжается марафон «За медицину здорового долголетия», запущенный администрацией города совместно с Министерством здравоохранения Самарской области.
3 сентября 2026  15:56
«За медицину здорового долголетия»: жители Самары  проходят профилактические осмотры в рамках марафона
809
Медики провели выездной прием для жителей Новокуйбышевска в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3 сентября 2026  14:47
Ведущие специалисты региона провели выездной прием в Новокуйбышевске
762
Разработанный в СамГМУ цифровой кольпоскоп успешно прошел апробацию
3 сентября 2026  12:37
Разработанный в СамГМУ цифровой кольпоскоп успешно прошел апробацию
561
студенты Самарского медколледжа будут учиться с помощью VR-технологий и роботов-симуляторов
3 сентября 2026  09:36
Студенты Самарского медколледжа будут учиться с помощью VR-технологий и роботов-симуляторов
509
Весь список
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн по итогам визита ректора СамГМУ появятся новые кафедры университета
4 сентября 2026  12:02
В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн по итогам визита ректора СамГМУ появятся новые кафедры университета
437
В Самаре открыли движение по улице Полевой
4 сентября 2026  11:46
В Самаре открыли движение по улице Полевой
313
В Самаре откроется вторая осенняя сельскохозяйственная ярмарка
3 сентября 2026  11:25
В Самаре откроется вторая осенняя сельскохозяйственная ярмарка
606
В Самаре продлили ограничение движения по улицам Полевой и Садовой
2 сентября 2026  10:19
В Самаре продлили ограничение движения по улицам Полевой и Садовой
678
Трамваи снова пошли по Ново-Садовой в Самаре после капремонта
2 сентября 2026  10:02
Трамваи снова пошли по Ново-Садовой в Самаре после капремонта
735
Весь список