студенты Самарского медколледжа будут учиться с помощью VR-технологий и роботов-симуляторов

В Самарском медицинском колледже имени Нины Ляпиной создан современный кластер среднего профессионального образования «Клиническая и профилактическая медицина», инфраструктура и пространства которого воссоздают реальную среду медицинских учреждений.

Это стало возможным благодаря участию региона в федеральном проекте «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети», реализуемого по решению Президента России Владимира Путина.

«При поддержке губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева и Правительства Самарской области мы выиграли грант, – рассказала директор колледжа Надежда Ярочкина. – У нас получилось полностью отремонтировать четвертый этаж и приобрести 1200 единиц нового оборудования и специализированной мебели для обучения будущих медработников».

В новом образовательном кластере полностью оснащены 12 функциональных зон по 6 специальностям, каждая из которых соответствует конкретным видам профессиональных работ.

Зона реализации аптечных средств оснащена программой АРМ кассир-1С, рецептурными шкафами и интерактивной панелью для отработки всех этапов работы фармацевта.

Для будущих медработников доступны лечебно-диагностическая зона с симуляционным комплексом «Виртуальная клиника» и роботом-симулятором с мониторингом жизненных показателей, лабораторно-диагностический комплекс «Сердечно-сосудистая система», интерактивный стол с программным обеспечением платформы Боткин, а также очки виртуальной реальности, с помощью которых можно смоделировать амбулаторный прием, где задачей студента будет назначить пациенту нужные обследования и лечение.

«Надевая эти очки, я «попадаю» в кабинет поликлиники, где в режиме реального времени общаюсь с пациентом и могу отследить правильность своих назначений, - объяснил второкурсник Ян Чечкин. — Это очень круто! Никогда до этого не видел такого оборудования. Это позволит студентам в полной мере овладеть профессиональными компетенциями лечебно-диагностической деятельности».

Зона по оказанию неотложной медицинской помощи оснащена манекенами, тренажерами и модулем автомобиля скорой помощи класса «В» для отработки навыков догоспитальной помощи и транспортировки пациентов.

«Эта площадка условно разделена на специализированные зоны. Зона медсестры – реанимационное отделение, где она осуществляет манипуляции по уходу за тяжелобольным, владеет методами сердечно-легочной реанимации, умеет обрабатывать раны и другое. Фельдшер самостоятельно оказывает неотложную помощь», – пояснила преподаватель колледжа Нина Манелис.

Оказание сестринской помощи в хирургии - здесь отрабатывается широкий спектр навыков, в том числе в операционной и навыки тактической медицины.

Акушерский блок позволяет с поминутной точностью воссоздать процесс родов с использованием современного оборудования, которыми оснащены перинатальные центры и роддома региона.

Открыта цифровая лаборатория с 3D-сканерами, системами моделирования и принтерами для освоения передовых зуботехнических технологий. На площадке по профессиональному медицинскому уходу установлены интерактивные симуляторы.

Кроме того, организована зона по проведению микробиологических исследований.

«Гордость нашего кластера – организация зоны в целях получения профессиональных навыков в области сестринского ухода в педиатрии на современном оборудовании: - инкубатор для недоношенных, интерактивные манекены новорожденных и младенцев и другие. Преимуществами данного оборудования является максимальная имитация педиатрического стационара», - подчеркнула Надежда Ярочкина.

В этом году в медколледж зачислены на обучение 1434 первокурсника. Самыми популярными направлениями стали «Лечебное дело» и «Акушерское дело». В первоочередном порядке зачислили 94 первокурсников - членов семей участников СВО, и 95 – по целевому договору.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области