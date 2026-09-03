Открыт приём заявок на III Национальную премию «Наследие дороже» – 2026

Благотворительный фонд «Том Сойер Фест – Наследие» и ВООПИК при поддержке Фонда президентских грантов открыли прием заявок на третью Национальную премию «Наследие дороже» – первую в России премию, которая отмечает лучшие практики сохранения культурного наследия среди бизнеса, общественных и волонтерских проектов.

Ключевые номинации 2026 года:

Для бизнеса – «Бережная реновация» в трех категориях (до 10 млн, от 10 до 50 млн, свыше 50 млн рублей)

Для общественных проектов – «Эффективный фандрайзинг» и «Креативный подход».

Специальные номинации – «Не сноси и сохрани» для представителей власти и «Личный вклад» для меценатов и общественных деятелей.

В этом году премия делает особый акцент на адаптивном использовании – поиске новых функций для старых зданий (креативные кластеры, бутик-отели, IT-хабы в бывших фабриках). Победители и финалисты получат федеральное медиа-освещение (официальный партнер – ТАСС) и возможность стать спикерами форума «Экономика наследия».

Прием заявок открыт до 31 октября 2026 года на официальном сайте: https://tsfond.ru/premia2026/. Участие бесплатное. Торжественная церемония награждения пройдет в январе 2027 года в Нижнем Новгороде.