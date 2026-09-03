В Центральном районе Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием двух транспортных средств

2 сентября в 19:10 водитель 1978 г. р., управляя автомобилем Ваз-21121, двигался по Тупиковому проезду со стороны ул. 1-я Дачная в направлении ул. Новозаводской, в пути следования в районе здания № 23 А, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении, допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Niva, под управлением водителя 1964 г.р., который двигался по ул. Новозаводской со стороны Обводного шоссе в направлении ул. Ларина. Пострадавшие водители транспортных средств доставлены в больницу, им рекомендовано амбулаторное лечение.