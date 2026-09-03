В Самарской области активно развивается семейное волонтёрство, когда доброе дело становится общим для родителей, детей и бабушек с дедушками. Один из таких примеров — Екатерина Жулина. Она уже десять лет в волонтёрском движении, а сегодня — директор МАУ «ДМО муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», координатор волонтёрского движения района и мама пятерых детей. А началось всё с новогодних каникул в декретном отпуске, когда нужно было чем-то занять детей.

«С начала СВО, находясь в декретном отпуске, мы начали развивать семейное волонтёрство. Были новогодние каникулы, и нужно было занимать чем-либо детей — тогда в интернете нашли мастер-класс по изготовлению окопных свечей, закупили парафин и приступили к работе. К нашему семейному времяпровождению подключились мои родители», — вспоминает Екатерина Жулина. Кроме окопных свечей семья освоила изготовление спичек долгого горения, плетение браслетов и сухой душ.

За время семейного волонтёрства Екатерина провела больше 30 мастер-классов в школах района и в Самаре. В 2023 году она стала победителем районного этапа и номинантом областной акции «Народное признание» в номинации «Мы вместе». В 2024–2025 годах выступала с детьми в качестве эксперта на форуме «иВолга», в 2025-м представляла район на выставке в самарском музее имени Алабина с показательным мастер-классом по плетению спасательных браслетов, а на форуме «Добрые Новости» провела мастер-класс по оказанию помощи участникам СВО. Постепенно к её занятиям стали присоединяться не только дети, но и целые семьи — мамы, папы, бабушки: на областном форуме «Родные любимые» Движения Первых к мастер-классу по спичкам долгого горения подключились сразу несколько семей.

Один мастер-класс Екатерина вспоминает особенно часто. На форуме «Добрые Новости» к ней подошла женщина и попросила научить плести браслеты спасения — её сын был на СВО, и его с товарищем ранило. Под рукой у него оказалась только верёвка, которую пришлось перегрызть зубами, чтобы перетянуть раны себе и боевому товарищу. «После того как мы завершили плести браслет, она обняла меня, поблагодарила за мастер-класс и сказала, что теперь будет плести браслеты и отправлять их на СВО. А я в ответ подарила ей станок для плетения браслетов», — говорит Екатерина. Сегодня у семьи много знакомых, которые находятся в зоне СВО, и они не понаслышке знают, насколько нужна там эта помощь.

Из декретного отпуска Екатерина вышла с одним желанием — не сворачивать начатое, а расширяться. Сейчас на базе ДМО у неё уже целая команда единомышленников из молодёжи района, которая не только продолжает делать свечи, спички и браслеты, но и организовала плетение маскировочных сетей. «Добровольчество — это команда единомышленников. И всегда за этим словом скрываются доброта, забота, любовь и дружба», — подытоживает она.

Семейное волонтёрство — отдельная номинация региональной премии «Волжское сердце». В этом году её впервые учредили в Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. Подать заявку могут не только отдельные волонтёры, но и целые семьи — на платформе «Добро.рф» до 10 сентября 2026 года: dobro.ru/contest/724/apply

Фото: Личный архив Екатерины Жулиной