В настоящий момент уровень инфляции снизился до 6,3%

Об этом сказал президент России Владимир Путин. Он отметил, что этого удалось достичь при помощи грамотной политики Центробанка.

«Инфляция в России снизилась до 6,3%, действия Центробанка приносят результат», — подчеркнул Путин в ходе Восточного экономического форума. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

Он также акцентировал внимание на том, что наиболее значимыми являются не государственные, а частные инвестиции. Задача государства заключается в создании условий для их привлечения, пишет Ура.ру.