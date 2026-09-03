Россияне готовы потратить на обучение новым навыкам в среднем 22 тыс. рублей

Эксперты Авито Рекламы и Авито Работы провели исследование среди более чем 10 000 респондентов, чтобы узнать, как россияне получают новые профессиональные навыки, сколько готовы инвестировать в обучение и какие направления считают наиболее перспективными. Около половины работающих россиян (51%) проходили обучение для получения новых навыков за последние два года, а в среднем готовы потратить на обучение 22 199 рублей.

Согласно результатам опроса, интерес к дополнительному профессиональному обучению сохраняется у значительной части работающих россиян. 27% проходили обучение несколько раз за последние два года, еще 24% — только однажды. При этом столько же респондентов (24%) пока не проходили обучение, но планируют это сделать.

Наиболее популярным способом получения новых навыков стали онлайн-курсы — их выбрали 31% респондентов. Еще 26% проходят или планируют проходить корпоративное обучение от работодателя. Очные курсы и обучение в учебных центрах, а также бесплатные материалы в интернете используют по 19% опрошенных.

Почти четверть опрошенных (30%) готовы потратить на обучение до 10 000 рублей, еще 15% — от 10 001 до 25 000 рублей, а 11% — от 25 001 до 50 000 рублей.

В выборе направления обучения россияне скорее обращают внимание на умения, которые могут быть полезны в карьере. Чаще всего респонденты выбирали цифровые навыки (29%) — ИИ, аналитику и программирование. Финансовую грамотность хотели бы освоить 22% опрошенных, иностранные языки — 20%.

14% опрошенных, которые проходили или планируют проходить обучение, называют рекламу одним из главных факторов выбора онлайн-курсов. Еще 30% учитывают рекламные предложения, но принимают окончательное решение по другим параметрам, а 30% обращают внимание на рекламу время от времени.

Среди источников информации об обучении новым навыкам 25% респондентов называют рекламу на площадках электронной коммерции. На рекомендации друзей и коллег ориентируются 22%, на рекламу на ТВ — 18% и столько же опрошенных опираются на рекламу в сервисах коротких вертикальных видео.