Школу № 70 в Самаре к 1 сентября не успели отремонтировать из-за аварии

Жители Самары обратили внимание на незавершенный к началу учебного года ремонт в школе № 70.

В департаменте образования мэрии объяснили задержку внезапной аварией на тепловых сетях и засором канализации. Эти коммунальные проблемы существенно осложнили работы по благоустройству внутридворовой территории.

Несмотря на строительные сложности, безопасный доступ учащихся в здание уже полностью обеспечен.

Основные подходные и подъездные пути приведены в надлежащее состояние для комфортного перемещения. Ситуация с подрядчиком находится на строгом контроле органов прокуратуры, ведется активная претензионная работа.

Подрядная организация обязана устранить все выявленные дефекты исключительно во внеучебное время.

Специалисты строительного контроля уже зафиксировали полный перечень необходимых доработок. При этом учебный процесс в учреждении организован в полном объеме без каких-либо ограничений, сообщает «СитиТРаффик».