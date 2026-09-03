Стартовало голосование за подключение к мобильному интернету в 2027 году

Жители России смогут выбрать населённые пункты, в которых в следующем году появится мобильный интернет. В списке для голосования — деревни и сёла, хутора и аулы, где проживают от 100 до 1000 человек.

Сделать свой выбор можно до 8 ноября 2026 года по почте или на Госуслугах

В населённых пунктах, набравших наибольшее количество голосов, установят базовые станции, которые обеспечат устойчивую голосовую связь и доступ к высокоскоростному интернету.

Кто может принять участие

Совершеннолетние россияне могут проголосовать за населённый пункт из региона прописки. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют.

Как можно проголосовать

• По почте — для этого нужно направить письмо в Минцифры. Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. Письмо может подписать сразу несколько человек — голос каждого будет учтён. В нём необходимо указать имя, адрес регистрации и населённый пункт, где должна появиться связь

• На Госуслугах — на странице сервиса для голосования

Голосование за подключение к интернету ежегодно проходит с 2021 года. По его результатам современные услуги связи появились в более чем 8 тыс. малочисленных населённых пунктах, где проживает порядка 2 млн человек. Всего в голосовании приняло участие порядка 3,8 млн жителей российских регионов.