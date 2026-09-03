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При посещении учреждений культуры и спорта участники СВО могут подтвердить свой статус через Госуслуги

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При посещении учреждений культуры и спорта участники СВО могут подтвердить свой статус через Госуслуги

На Едином портале государственных и муниципальных услуг работает механизм подтверждения статуса участника СВО - сервис «QR-код для подтверждения статуса участника СВО».

Сервис работает в учреждениях культуры и спорта и доступен для пользователей Госуслуг с подтвержденной учетной записью.

Участники СВО могут подтвердить свой статус при посещении учреждений культуры и спорта с помощью QR-кода. Для подтверждения статуса достаточно смартфона и учетной записи на «Госуслугах». В приложении формируется QR-код, который можно показать на входе в учреждение. Проверка занимает несколько секунд.

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