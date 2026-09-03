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"РКС-Самара" принимают меры для решения проблемы водоснабжения дома на Центральной в Куйбышевском районе

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"РКС-Самара" принимают меры для решения проблемы водоснабжения дома на Центральной в Куйбышевском районе

Представители «РКС-Самара» приняли участие в рабочей поездке главы города Ивана Носкова по территории Куйбышевского района. Ключевыми стали ряд вопросов по работе жилищно-коммунального сектора ул. Центральной, 8А: качество работы УК, освещение, благоустройство и водоснабжение. В ходе обсуждения подчеркнута необходимость комплексного подхода.

Глава города отметил, что несколько лет назад почти целый квартал бывшего совхоза был передан городу без правоустанавливающих документов. «Это стало серьёзным препятствием для развития территории. Участок не может быть включён ни в одну из городских программ. Предстоит оформить земельные участки в установленном порядке и чётко определить принадлежность коммуникаций. Только после этого будут понятны дальнейшие действия. Такие кварталы в Самаре постепенно выявляем и исправляем ситуацию в рамках закона», подчеркнул Иван Носков.

Сейчас жильцы некоторых домов испытывают неудобства из-за сниженного давления, например, ранее из-за аварии на сетях по Центральной, 8А была организована временная схема водоснабжения от соседнего дома. Как пояснил главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов, эта конструкция самовольная, не соответствует нормативам и не рассчитана на длительную эксплуатацию. «Такие временные решения в Куйбышевском районе, к сожалению, не редкость. Сейчас «РКС-Самара» планомерно наводят порядок, уже разработан план реконструкции наружных водопроводных линий. В этом году в графике порядка 10 адресов, дом 8 по улице Центральной обязательно будет тоже включен в график. Ключевое решение — переход на подземную прокладку коммуникаций», — сказал он.

Глава города поручил профильным организациям оформить участки квартала в течение года, а также информировать жителей о текущей ситуации.  

Теги: РКС-Самара

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